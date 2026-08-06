Çağan Atakan Arslan, ailesiyle Bodrum tatilinde
'Avatar Atakan' lakaplı dövüş sporcusu ve oyuncu Çağan Atakan Arslan, eşi Serap Arslan ve kızları Zenia ile Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 07:28 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çağan Atakan Arslan, eşi Serap Arslan ve kızları Zenia ile tatile çıktı.
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Ünlü oyuncu ve ailesi, Bodrum Cennet Koyu'nda yorgunluk atarken görüntülendi.
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Arslan, gün boyunca kızı Zenia ile yakından ilgilendi.
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Oyuncu, kızıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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Bir süre sonra eşi Serap Arslan’ın da yanlarına katılmasıyla ailece keyifli anlar yaşadı.
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Arslan ailesi, neşeli halleriyle dikkat çekti.