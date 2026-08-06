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        Haberler Objektife Takılanlar Çağan Atakan Arslan, ailesiyle Bodrum tatilinde

        Çağan Atakan Arslan, ailesiyle Bodrum tatilinde

        'Avatar Atakan' lakaplı dövüş sporcusu ve oyuncu Çağan Atakan Arslan, eşi Serap Arslan ve kızları Zenia ile Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 07:28 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çağan Atakan Arslan, eşi Serap Arslan ve kızları Zenia ile tatile çıktı.

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        Ünlü oyuncu ve ailesi, Bodrum Cennet Koyu'nda yorgunluk atarken görüntülendi.

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        Arslan, gün boyunca kızı Zenia ile yakından ilgilendi.

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        Oyuncu, kızıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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        Bir süre sonra eşi Serap Arslan’ın da yanlarına katılmasıyla ailece keyifli anlar yaşadı.

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        Arslan ailesi, neşeli halleriyle dikkat çekti.

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        Çağan Atakan Arslan ve Serap Arslan, Şubat 2017'de evlenmişti. Çiftin 2018 yılında Leon Aslan, 2023 yılında ise Zenia adını verdikleri iki çocukları dünyaya geldi.

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