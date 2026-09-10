Cem Yılmaz, babası Arif Yılmaz ile tavla oynadı

"CEM İÇİN DE ÇOK ÜZÜLDÜK"

Öte yandan Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte Cem Yılmaz'ı aradığını belirtmişti. Samyeli, "Yakın çevremizde de kötü haberler alıyoruz. Cem için de çok üzüldük, çok korktuk" demişti.