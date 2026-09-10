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        Haberler Magazin Cem Yılmaz, babası Arif Yılmaz ile tavla oynadı

        Cem Yılmaz, babası Arif Yılmaz ile tavla oynadı

        Geçtiğimiz günlerde geçirdiği anjiyo operasyonunun ardından taburcu olan Cem Yılmaz, babası Arif Yılmaz ile tavla oynadığı anları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 18:14 Güncelleme:
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        Ağustos ayında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yazlık evinde rahatsızlanarak sevenlerini korkutan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor.

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        Göğüs ve sırt bölgesinde hissettiği şiddetli ağrı nedeniyle ilk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek anjiyo operasyonu geçiren 53 yaşındaki oyuncu, hastanedeki iki günlük tedavi ve takip sürecinin ardından taburcu edilmişti.

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        Taburcu olur olmaz soluğu ailesinin yanında alan ünlü komedyen; annesi Sebahat Yılmaz, babası Arif Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ve kız kardeşi Özge Çevik ile buluşmuştu.

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        İyileşme süreci hızla devam eden Cem Yılmaz, son paylaşımında babası Arif Yılmaz ile tavla oynadığı keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

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        "CEM İÇİN DE ÇOK ÜZÜLDÜK"

        Öte yandan Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte Cem Yılmaz'ı aradığını belirtmişti. Samyeli, "Yakın çevremizde de kötü haberler alıyoruz. Cem için de çok üzüldük, çok korktuk" demişti.

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        #cem yılmaz
        #Arif Yılmaz
        #oyuncu
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