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        Haberler Magazin China Suárez: Kurduğumuz aileye bayılıyorum

        China Suárez: Kurduğumuz aileye bayılıyorum

        Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ünlü futbolcu Mauro Icardi ile China Suárez, aşk dolu paylaşımlarıyla dikkat çekti. Suárez, "Mutluluk, sevgilinin en yakın arkadaşın olmasıdır. Kurduğumuz aileye bayılıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 22:20 Güncelleme:
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        Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi ile bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu China Suárez'in geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı iddia edilmişti.

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        İkilinin 1,5 yıllık ilişkisinin 'ihanet' iddialarıyla bittiği öne sürülmüştü. Arjantin basınına yansıyan haberlerde, Suárez’in, Icardi'nin model Ekaterina Ojeda ile mesajlaştığını öğrenerek evi terk ettiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan model Ekaterina Ojeda ise futbolcunun kendisine mesaj attığını belirtmişti

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        Yaşanan bu çalkantılı sürecin ardından haklarında çıkan ayrılık iddialarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yalanlayan çiftten yeni ve romantik bir hamle geldi.

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        34 yaşındaki oyuncu China Suárez, futbolcunun kendisine sarıldığı anları kırmızı kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sunarak aralarındaki bağın devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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        <strong>"MUTLULUK, SEVGİLİNİN EN YAKIN ARKADAŞIN OLMASIDIR"</strong>

        "MUTLULUK, SEVGİLİNİN EN YAKIN ARKADAŞIN OLMASIDIR"

        Aşk dolu paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Suárez, "Mutluluk, sevgilinin en yakın arkadaşın olmasıdır. Sıradan bir pazartesi günü ramen yemek gibi basit anları paylaşmak. Yıldızları izleyerek sohbet etmek. Herhangi bir saçmalığa iki çocuk gibi gülmek. İyi günde kötü günde birbirimize sıkıca sarılmak. Kurduğumuz aileye bayılıyorum" şeklindeki ifadeleri kullandı.

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        Ünlü çiftin bu romantik paylaşımları, haklarında çıkan kara bulutları tamamen dağıttıklarının bir göstergesi olarak yorumlandı.

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