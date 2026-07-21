Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'den havuz şov
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, nişanlısı Georgina Rodriguez ile havuz keyfi yaptığı eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı
Cristiano Ronaldo, kariyerindeki son Dünya Kupası maçında takımı Portekiz'in elenmesinin ardından yaşadığı moral bozukluğunu üzerinden attı. 41 yaşındaki futbolcu, 32 yaşındaki nişanlısı Georgina Rodriguez ile havuzda yüzme anına ilişkin eğlenceli görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Ronaldo, havuzun altını gösteren camekandan çekilen görüntüleri paylaşırken sadece "Georgina" yazdı ve denizkızı emojileri kullanarak nişanlısını denizkızına benzettiğini ima etti.
Ronaldo ve Rodriguez çifti, birlikte beş çocuk büyütüyor. Bu çocukların ikisinin biyolojik annesi Rodriguez.
2016 yılından bu yana birlikte olan çift, ilişkilerini ilk kez 2017'de Zürih'te düzenlenen FIFA En İyi Futbol Ödülleri törenine birlikte katılarak duyurmuştu.
Ronaldo'nun Rodriguez'le birlikteliğe başlamadan önce taşıyıcı annelerden dünyaya gelen üç çocuğu vardı. Kasım 2017'de ilişkilerinin birinci yılı geride kalırken ilk biyolojik çocukları olan kızları Alana Martina dünyaya geldi.
2022'de yeniden çocuk heyecanı yaşayan çift, trajik bir doğum hikayesi yaşadı. Çiftin ikiz bebek beklediği bu dönemde, kızları Bella Esmeralda sağlıklı bir şekilde doğarken, ikiz kardeşi Angel doğumda hayatını kaybetti.
Ağustos 2025'te yaklaşık 9 yıllık ilişkinin ardından Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'e gösterişli bir elmas yüzükle evlilik teklifi etti.