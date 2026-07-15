Danla Bilic: Yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum
Danla Bilic, geçirdiği yeni ameliyat sonrası açıklama yaptı. Yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle yoğun bakımdan son anda kurtulduğunu belirten Bilic, "Günlerdir yarı baygın haldeydim, şimdi toparlanıyorum" dedi
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz yıllarda yaptırdığı 'Aquafilling' (kalça dolgusu) işleminin ardından yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle yeniden operasyon geçirdi.
Daha önce dolgu maddesinin vücuduna yayılarak bacaklarına, sırtına ve kaburgalarına kadar ulaştığını açıklayan Bilic, dokularda oluşan enfeksiyon nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor.
Daha önce altı kez dolgu temizleme ameliyatı olan ve dün bir kez daha operasyona alınan Bilic, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yaptı.
Yaşadığı süreci anlatan Bilic, hastaneye kaldırıldığı anları şu sözlerle aktardı: Hepinizi beklettiğim için özür dilerim, ancak kendime gelebiliyorum. Üç gün önce 39,5 derece ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum; hiçbir şey hatırlamıyorum. Değerlerim ameliyata uygun hale gelir gelmez, ameliyata alındım.
Sözlerine devam eden fenomen, "Sizleri habersiz bırakmamın tek sebebi, günlerdir neredeyse yarı baygın halde olmam ve gücümü yeni toparlamış olmamdır. Sizi çok seviyorum. Ailem ve arkadaşlarım yanımda. Merak eden, dua eden herkese çok teşekkür ederim. Çok sağlıklı günlerde bol bol görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram