Habertürk Ana Haber ile 17 Temmuz gündemine dair gelişmeler. Faruk Aksoy, Haluk Levent ve Ahbap meselesindeki son durumu aktarıyor. Habertürk Ana Haber bülteninde, memleketin ve dünyanın öne çıkan gelişmeleri Faruk Aksoy tarafından değerlendiriliyor. Bu yayında, kamuoyunda geniş yer bulan Haluk Lev... Daha Fazla Göster

Habertürk Ana Haber ile 17 Temmuz gündemine dair gelişmeler. Faruk Aksoy, Haluk Levent ve Ahbap meselesindeki son durumu aktarıyor. Habertürk Ana Haber bülteninde, memleketin ve dünyanın öne çıkan gelişmeleri Faruk Aksoy tarafından değerlendiriliyor. Bu yayında, kamuoyunda geniş yer bulan Haluk Levent ve Ahbap tartışmalarının arka planına ışık tutuluyor. Özellikle sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ile temas eden soru işaretleri ve yaşanan sürecin detayları izleyiciyle paylaşılıyor. Güncel olayları takip etmek isteyen izleyiciler için hazırlanan bu bültende, haftanın son iş gününde öne çıkan başlıklar ele alınıyor. Haluk Levent gelişmeleri ve Oğuzhan Uğur hakkındaki iddialar, Habertürk ekranlarında objektif bir bakış açısıyla inceleniyor. Habertürk Ana Haber bülteni, gündemdeki tartışmaların merkezindeki isimlere dair son bilgileri bir araya getiriyor. Daha Az Göster