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        Haberler Magazin Defne Samyeli'den bikinili pozlar

        Defne Samyeli'den bikinili pozlar

        Denizin ve güneşin keyfini Bodrum'da çıkaran Defne Samyeli, bikinili pozlarını gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 08:56 Güncelleme:
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        Defne Samyeli, yaz tatilini Bodrum'da değerlendiriyor.

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        Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Samyeli, tatiline dair kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

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        54 yaşındaki ünlü isim, giymeyi tercih ettiği desenli bikinisiyle objektif karşısına geçti.

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        Daha önce yaptığı bir açıklamada "Daha genç görünmek gibi bir kaygım yok" ifadelerini kullanan Samyeli, fit görünümü ile takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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        Spor tutkunu olan Defne Samyeli, karın kaslarıyla dikkat çekti.

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        "GENETİK ÇOK ÖNEMLİ" DEMİŞTİ

        Geçtiğimiz yıllarda gençlik sırrını açıklayan Defne Samyeli, "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" diye konuşmuştu.

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        İKİ KIZI VAR

        Öte yandan 1995–2011 yılları arasında mimar Eren Talu ile evlilik yaşayan Samyeli'nin Derin ve Deren adında iki kızı bulunuyor.

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