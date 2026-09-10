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        Haberler Magazin Denizli Bağ Bozumu, üç günlük şölene dönüştü

        Denizli Bağ Bozumu, üç günlük şölene dönüştü

        Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Bekilli, Çal ve Güney'de düzenlediği Bağ Bozumu Etkinliği, ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Üç günlük organizasyon, Birsen Tezer'in bağ içindeki caz konseriyle sona erdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 18:39 Güncelleme:
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        Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin tarımsal üretim değerlerini görünür kılmak ve gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi.

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        Belediyenin bu amaçla düzenlediği ve Birsen Tezer'in bağ içinde verdiği caz konseriyle sona eren Denizli Bağ Bozumu etkinliği, 4-6 Eylül tarihlerinde üç gün boyunca kentin bağcılık coğrafyasında gerçekleştirildi.

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        "Tarihin izinde, bağların içinde 3 günlük şölen" sloganıyla yola çıkan program; Bekilli, Çal ve Güney ilçelerini kapsadı ve katılımcıları Denizli'nin bağcılık kültürüyle üretim alanında birebir buluşturdu.

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        Etkinliğe Demet Şener, Murat Aygen, Merve Çağıran, Ahmet San, Ayşenil Şamlıoğlu, Akasya Asıltürkmen, Meliha Okur, Demet Cengiz, Bahar Feyzan, Sedef İybar, Gül Gölge, Balçiçek İlter, Naz Özdeğirmenci gibi televizyon, basın, moda ve gastronomi dünyasından pek çok konuk katıldı.

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        Konuklar, Denizli'ye varışlarında havalimanında yöresel kıyafetleriyle kendilerini karşılayan iki öğrenci tarafından ağırlandı. Program, katılımcıların asmalardan kendi elleriyle üzüm kesmesiyle başladı.

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        Hasadın ardından üretim alanları gezildi, sürecin tarladan sofraya uzanan aşamaları yerinde aktarıldı. En çok ilgi gören bölümlerden biri, üzümün geleneksel yöntemle ayakla ezildiği nostaljik anlar oldu. Gün boyunca yöresel ürün tadımları yapıldı.

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        Üç gün boyunca üreticilerin çalışmaları, karşılaştıkları sorunlar ve sabırla ilmek ilmek işledikleri bağlar yakından deneyimlendi. Her ilçenin ve her üreticinin kendine ait hikâyesi, Denizli'nin bu alanda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bir kez daha ortaya koydu. Konuklar için gün boyu süren program, çokça anının yanı sıra bilgi ve gözlem birikimiyle de tamamlandı.

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        Konuklar ayrıca UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hierapolis Antik Kenti'ni gezerek bölgenin binlerce yıla uzanan bağcılık geçmişini yerinde gördü. Antik dönemden bu yana üzümüyle anılan bölge, bugün Türkiye'nin önemli bağcılık merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

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        Akşam bölümünde bağ sıralarının arasına kurulan uzun masalar masalsı görüntülere dönüştü. Program, Birsen Tezer'in bağ içinde verdiği caz konseriyle sona erdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Denizli'nin bağcılık kimliği ve üreticiye desteğinin gelecek yıllarda da süreceği açıklandı. Üreticiler bu destek ve etkinlikten son derece memnun olduklarını ifade etti.

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        #denizli büyükşehir belediyesi
        #Bekilli
        #Denizli Bağ Bozumu
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