Denizli Bağ Bozumu, üç günlük şölene dönüştü

Üç gün boyunca üreticilerin çalışmaları, karşılaştıkları sorunlar ve sabırla ilmek ilmek işledikleri bağlar yakından deneyimlendi. Her ilçenin ve her üreticinin kendine ait hikâyesi, Denizli'nin bu alanda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bir kez daha ortaya koydu. Konuklar için gün boyu süren program, çokça anının yanı sıra bilgi ve gözlem birikimiyle de tamamlandı.