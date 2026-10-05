Dua Lipa ve Shakira'dan sahnede sürpriz düet

Her iki sanatçı da düet performansını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Shakira, "Dün gece Dua Lipa ile birçoğumuzun hayali gerçek oldu" derken, Lipa da İspanyolca mesajında, "Antologia'yı söylemek üzere sahneye davet ettiğin için teşekkür ederim! Sanki sen, ben ve izleyici biriz gibi hissettim. Beni eve götürdüğün için bu güzel anıya çok minnettarım!" ifadesini kullandı.