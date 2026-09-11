Ece Erken: Dubai’ye taşınıyorum

Türkiye’yi çok sevdiğini ancak kaygılarını azaltmak adına böyle bir adım attığını belirten ünlü sunucu, "Bir şeylerden kaçmak için değil; yeni bir kapı, yeni umutlar için bu kararı aldım. Ülkemi çok seviyorum ama bazen geleceği göremiyorum. Her an kötü bir haberle uyanacakmışım hissi var. Bu kaygıyı azaltmak ve oğluma daha uygun bir yaşam sunmak adına gitmek istiyorum" dedi.