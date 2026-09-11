Ece Erken: Dubai’ye taşınıyorum
Ünlü sunucu Erken, oğlu Eymen'in eğitimi ve geleceği için Dubai'ye yerleşme kararı aldığını açıkladı
Giriş: 11 Eylül 2026 - 10:37 Güncelleme:
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Ece Erken, 2014–2015 yılları arasında Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı. Erken'in bu birlikteliğinden Eymen adında bir oğlu dünyaya gelmişti.
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Serkan Uçar ile olaylı bir şekilde boşanan ünlü sunucu, oğlu ile Dubai'ye yerleşeceğini duyurdu.
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"Katarsis" programına katılan Erken, annesi nedeniyle bir ayağının Türkiye'de kalacağını belirtti.
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Türkiye’yi çok sevdiğini ancak kaygılarını azaltmak adına böyle bir adım attığını belirten ünlü sunucu, "Bir şeylerden kaçmak için değil; yeni bir kapı, yeni umutlar için bu kararı aldım. Ülkemi çok seviyorum ama bazen geleceği göremiyorum. Her an kötü bir haberle uyanacakmışım hissi var. Bu kaygıyı azaltmak ve oğluma daha uygun bir yaşam sunmak adına gitmek istiyorum" dedi.
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