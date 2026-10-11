Eda Ece'den rol seçiminde kırmızı çizgi: Öpüşme sahnesi çekmiyorum

"YAŞADIĞIN TOPLUMU AŞAMIYORSUN"

Kendi tercihlerinden bahsederken toplumsal koşullara da değişenen oyuncu, konuk olduğu Fatih Altaylı'nın programında "Yaşadığın toplumu aşamıyorsun. Ben öpüşeni eleştirmiyorum. Ben yapmıyorum. Belki oyuncu arkadaşlarım buna kızacaktır. Benim hırsımın limiti var" diye konuştu.