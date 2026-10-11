Eda Ece'den rol seçiminde kırmızı çizgi: Öpüşme sahnesi çekmiyorum
Oyuncu Eda Ece, basketbolcu Buhrahan Tuncer ile evlendikten sonra ve kızı Mina İpek'i kucağına aldıktan sonra kariyerindeki tercih ve kurallarını değiştirdiğini belirterek öpüşme sahnesi içeren projelerde yer almadığını açıkladı
2011-2014'te ekrana gelen 'Pis Yedili' dizisinde canlandırdığı 'Cimbom (Günçiçek Seymen)' karakteriyle ünlenen Eda Ece, kariyeri ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Evlilik ve anne olduktan sonra hayata bakış açısının ve iş seçimlerinin şekil değiştirdiğini ifade eden Ece, projelerde artık daha seçici davrandığını vurguladı.
Oyunculuk kariyerindeki kırmızı çizgilerinden bahseden Eda Ece, senaryolardaki kurallarını net bir dille belirterek "Öpüşme sahnesi çekmiyorum" dedi.
"AÇIK SAHNE ÇEKMİYORUM"
Ece, "Açık sahne çekmiyorum. Dekolte giymiyorum. Bunlara özen gösteriyorum. Buğra'dan evlilik ve çocuktan sonra ekstra dikkat etmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.
"YAŞADIĞIN TOPLUMU AŞAMIYORSUN"
Kendi tercihlerinden bahsederken toplumsal koşullara da değişenen oyuncu, konuk olduğu Fatih Altaylı'nın programında "Yaşadığın toplumu aşamıyorsun. Ben öpüşeni eleştirmiyorum. Ben yapmıyorum. Belki oyuncu arkadaşlarım buna kızacaktır. Benim hırsımın limiti var" diye konuştu.
Öte yandan 2023'te Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece, kızı Mina İpek'i ise 2024'te kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.