Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Eda Ece'den rol seçiminde kırmızı çizgi: Öpüşme sahnesi çekmiyorum

        Eda Ece'den rol seçiminde kırmızı çizgi: Öpüşme sahnesi çekmiyorum

        Oyuncu Eda Ece, basketbolcu Buhrahan Tuncer ile evlendikten sonra ve kızı Mina İpek'i kucağına aldıktan sonra kariyerindeki tercih ve kurallarını değiştirdiğini belirterek öpüşme sahnesi içeren projelerde yer almadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 13:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2011-2014'te ekrana gelen 'Pis Yedili' dizisinde canlandırdığı 'Cimbom (Günçiçek Seymen)' karakteriyle ünlenen Eda Ece, kariyeri ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

        2

        Evlilik ve anne olduktan sonra hayata bakış açısının ve iş seçimlerinin şekil değiştirdiğini ifade eden Ece, projelerde artık daha seçici davrandığını vurguladı.

        3

        Oyunculuk kariyerindeki kırmızı çizgilerinden bahseden Eda Ece, senaryolardaki kurallarını net bir dille belirterek "Öpüşme sahnesi çekmiyorum" dedi.

        4

        "AÇIK SAHNE ÇEKMİYORUM"

        Ece, "Açık sahne çekmiyorum. Dekolte giymiyorum. Bunlara özen gösteriyorum. Buğra'dan evlilik ve çocuktan sonra ekstra dikkat etmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

        5

        "YAŞADIĞIN TOPLUMU AŞAMIYORSUN"

        Kendi tercihlerinden bahsederken toplumsal koşullara da değişenen oyuncu, konuk olduğu Fatih Altaylı'nın programında "Yaşadığın toplumu aşamıyorsun. Ben öpüşeni eleştirmiyorum. Ben yapmıyorum. Belki oyuncu arkadaşlarım buna kızacaktır. Benim hırsımın limiti var" diye konuştu.

        6

        Öte yandan 2023'te Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece, kızı Mina İpek'i ise 2024'te kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #eda ece
        #oyuncu
        #Buğrahan Tuncer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Korkunç şüphe! 8 yaşındaki Oğuzhan'ı dayısı 6.kattan attı iddiası!
        Korkunç şüphe! 8 yaşındaki Oğuzhan'ı dayısı 6.kattan attı iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Park etme sırasında facia! Çarptığı kocası hayatını kaybetti!
        Park etme sırasında facia! Çarptığı kocası hayatını kaybetti!
        Mourinho'dan olay protesto!
        Mourinho'dan olay protesto!
        Beşiktaş'ın Kocaelispor 11'i
        Beşiktaş'ın Kocaelispor 11'i
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı!
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı!
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Bana 'Yıldız olamazsın' dediler"
        "Bana 'Yıldız olamazsın' dediler"
        Umut ışığı yandı
        Umut ışığı yandı
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        İkinci çocuğunu dünyaya getirdi
        İkinci çocuğunu dünyaya getirdi
        MGM il il uyardı: Yağış ve sis yoğunluğu olacak
        MGM il il uyardı: Yağış ve sis yoğunluğu olacak
        Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un!
        Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un!
        Eski eşinden açıklama
        Eski eşinden açıklama
        Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu!
        Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu!
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!