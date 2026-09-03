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        Haberler Dünyadan Emily Ratajkowski ve Romain Gavras'tan tutkulu öpücük

        Emily Ratajkowski ve Romain Gavras'tan tutkulu öpücük

        Emily Ratajkowski, en çok Dua Lipa'nın eski sevgilisi olarak tanınan Fransız yönetmen Romain Gavras ile doludizgin aşk yaşıyor. Çift, Roma tatilinde birbirlerini öpmeye doyamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 16:09 Güncelleme:
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        Emily Ratajkowski, daha önce Dua Lipa ve Rita Ora ile birlikteliğiyle gündeme gelen Fransız yönetmen Romain Gavras ile aşk yaşıyor.

        35 yaşındaki Amerikalı model ile 45 yaşındaki Gavras dün Roma'da samimi anlar yaşarken görüntülendi.

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        Çift, ilk olarak geçen kasım ayında New York'ta öpüşürken görüldüğünde ilişki yaşadıkları yönünde haberler çıkmıştı. Çift kısa süre sonra ilişkilerini Instagram üzerinden resmen duyurdu.

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        Dün İtalyan şehrinde alışverişe çıkan çift, yolda yürürken birbirlerine sevgi gösterisinde bulunmayı ihmal etmedi.

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        Çifte, Ratajkowski'nin oğlu Sylvester da eşlik etti. Bakıcısıyla birlikte çiftin arkasında yürüyen küçük çocuk, bir ara Garvas ile el ele dolaştı.

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        Roma'da kaldıkları otelden ayrılıp öğle yemeği yiyen aile, sonra şehrin merkezinde dolaştı ve alışveriş yaptı.

        Ratajkowski, bir ara oğlunun elinden tutarak yürüyüş yaptı.

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        Ratajkowski'nin oğlu, 2022'de boşandığı film yapımcısı Sebastian Bear-McClard ile ilişkisinden dünyaya geldi.

        Ünlü model, boşanmasından bu yana Gavras ile en uzun ilişkisini yaşıyor.

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        Ratajkowski, yakın zamanda, bekar bir anne olarak cinsel hayatını ayrıntılarıyla anlatacağı, milyon dolarlık bir kitap anlaşması imzalamasıyla gündeme gelmişti.

        Kitap, yazarın New York'ta yeni boşanmış bir anne olarak flört etme çabalarının öyküsü üzerinden modern kadın kimliğinin incelenmesi olarak tanıtıldı.

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        Ratajkowski, feminizm, güç ve cinselliği ele alan kişisel denemelerden oluşan 'My Body' adlı kitabını 2021'de yayımlamıştı.

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        Dua Lipa ve Romain Gavras, yaklaşık 8 ay süren ilişkilerini Aralık 2023'te sonlandırmıştı.

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        #Romain Gavras
        #Emily Ratajkowski
        #öpüşme
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