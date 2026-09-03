Emily Ratajkowski ve Romain Gavras'tan tutkulu öpücük

Ratajkowski, yakın zamanda, bekar bir anne olarak cinsel hayatını ayrıntılarıyla anlatacağı, milyon dolarlık bir kitap anlaşması imzalamasıyla gündeme gelmişti.

Kitap, yazarın New York'ta yeni boşanmış bir anne olarak flört etme çabalarının öyküsü üzerinden modern kadın kimliğinin incelenmesi olarak tanıtıldı.