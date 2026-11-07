Filiz Taçbaş, yaşadığı zorlu günleri anlattı
Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, beynindeki tümör nedeniyle geçirdiği ameliyat ve tedavi sürecini ilk kez anlattı. Oyuncu, dış görünüşü hakkında yapılan "Kadına bak, çirkinleşmiş" yorumlarına üzüldüğünü söyledi
'Arka Sokaklar', 'Bütün Çocuklarım', 'Afacan Ateş Parçası' ve 'Çukur' gibi yapımlarda rol alan Filiz Taçbaş, katıldığı televizyon programında yaşadığı sağlık sorununu ilk kez anlattı.
Yapılan tetkiklerde beyninde tümör tespit edildiğini söyleyen Taçbaş, bu durumu uzun süre kimseye açıklamadığını belirtti. Hastalık ve tedavi sürecinin kendisi için oldukça zor geçtiğini ifade eden oyuncu, 6,5 ay önce ameliyat olduğunu söyledi.
"AMELİYAT OLDUM"
'Pazar Gezmesi' programında konuşan oyuncu, hastalık haberini nasıl aldığını şöyle anlattı: Bir rahatsızlık yaşadım, tahlillerimde beynimde tümör çıktı. Ama bunu kimseye söylemedim; çünkü çok zor bir dönemdi benim için. Ameliyat oldum. Bunu insanlar zamanla öğrendi. Çok fazla kilo vermiştim. Saçlarımı kestirdim mecburen, çünkü uzun bir süreçti benim için.
"İNSANLAR BİLMEDEN YORUM YAPIYORLAR"
Sağlık mücadelesinden habersiz kişilerin dış görünüşü hakkında yaptıkları yorumlara üzüldüğünü belirten oyuncu, "Yaşadığım o eziyeti biliyorum, yine de şükrediyorum halime. İnsanlar bilmeden yorum yapıyorlar; 'Kadına bak, çirkinleşmiş' dediler. Bir oyuncu olarak demoralize oluyorsun. Ama pozitif bir insan olduğum için yorumları çok fazla takmadım. Ama bence her şeyin bir zamanı vardı. Siz gelmeseydiniz bunu belki anlatmazdım ama demek ki anlatmanın zamanı gelmiş" dedi.
Taçbaş, tedavi sürecinde yaşadığı hafıza sorunlarını da paylaştı. Ameliyat sonrasında bir dönem birçok şeyi hatırlamakta güçlük çektiğini belirten oyuncu, kendisini ve ailesini yeniden hatırlamaya çalıştığı günleri "Adım Filiz, kızım var" sözleriyle aktardı.
Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram