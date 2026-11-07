Filiz Taçbaş, yaşadığı zorlu günleri anlattı

"İNSANLAR BİLMEDEN YORUM YAPIYORLAR"

Sağlık mücadelesinden habersiz kişilerin dış görünüşü hakkında yaptıkları yorumlara üzüldüğünü belirten oyuncu, "Yaşadığım o eziyeti biliyorum, yine de şükrediyorum halime. İnsanlar bilmeden yorum yapıyorlar; 'Kadına bak, çirkinleşmiş' dediler. Bir oyuncu olarak demoralize oluyorsun. Ama pozitif bir insan olduğum için yorumları çok fazla takmadım. Ama bence her şeyin bir zamanı vardı. Siz gelmeseydiniz bunu belki anlatmazdım ama demek ki anlatmanın zamanı gelmiş" dedi.