Gamze Özçelik'ten 'evlilik' itirafı
Oyunculuğun ardından yardım çalışmalarına yönelen Gamze Özçelik, evliliğine dair samimi açıklamalarda bulundu
Giriş: 09 Kasım 2026 - 10:46 Güncelleme:
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Gamze Özçelik ve Boşnak kökenli Avustralyalı eşi Reshad Strik, katıldıkları Bağcılar Kitap Fuarı'nda samimi açıklamalarda bulundu.
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Eşiyle kültürel açıdan büyük farklılıklar yaşamadıklarını belirten Özçelik, dil konusunda ise zaman zaman zorlandığını itiraf etti.
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Eşiyle evde çoğunlukla İngilizce konuştuklarını belirten Gamze Özçelik, yaşadığı durumu anlattı.
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Özçelik, "Anne Avustralyalı ama baba Boşnak. Kültürel olarak çok da farklı değiliz. Sadece biz evde çoğunlukla İngilizce konuşuyoruz, bu beni zorluyor. Dilimi özledim, kendi dilimde konuşmak istiyorum diye çıldırıp sonra yine İngilizce devam ettiğim anlar olabiliyor. Yaşayış olarak çok yakınız ama dil beni zorluyor" diyerek, güldü.
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