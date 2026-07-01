Gizem Karaca: El emeğiyle kutlamak istedim

"KIZIMIZIN İLK PASTASINI KENDİ ELLERİMİZLE HAZIRLADIK"

Organizasyonun her aşamasında aile üyelerinin emeği olduğunu belirten oyuncu, "Anneannesi Çerkes tavuğu ve kısır, babaannesi kurabiye ve poğaça yaptı. Gelen herkes elinde bir kaseyle geldi. Eşim Kemal dükkandan masa ve sandalye desteği verirken, Semih günlerce isim halısını dikmekle uğraştı; Hazal ise karton kağıtlardan zincirler yaptı. Kızımızın ilk pastasını da yine biz, anne ve babası olarak kendi ellerimizle hazırladık; o da eline yüzüne bulaştıra bulaştıra afiyetle yedi" dedi.