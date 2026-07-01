Gizem Karaca: El emeğiyle kutlamak istedim
Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz'ın birinci yaş günü için tüm hazırlıkları ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kendi elleriyle yaptı. El emeğiyle hazırlanan kutlamayı sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Çok samimi ve çok bizden oldu" dedi
2011 Miss Turkey ikincisi olan ve oyunculuk kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gizem Karaca, 2017 yılında dünyaevine girdiği eşi Kemal Ekmekçi ile mutlu birlikteliğini sürdürüyor.
Geçtiğimiz yıl haziran ayında ilk çocukları Leyla Yaz'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, kızlarının birinci yaş gününü oldukça samimi bir törenle kutladı.
33 yaşındaki oyuncu, kızı için hazırladığı doğum günü organizasyonundan kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Kutlamanın her ayrıntısıyla yakından ilgilenen Karaca, profesyonel bir organizasyon yerine tamamen aile ve yakın dostlarının yardımıyla hazırlanan 'el emeği' bir konsept tercih etti.
"İLK YAŞINI TAMAMEN EL EMEĞİYLE KUTLAMAK İSTEDİM"
Hazırlık sürecindeki detayları anlatan Karaca, duygularını şu sözlerle ifade etti: Her şey o kadar içime sindi ki… İlk yaşını tamamen el emeğiyle kutlamak istedim. Hazır pano ve zincir balonlar yerine, bizim ruhumuzu yansıtan bir gün olsun istedim. Süslerin yapımında parmak uçlarım silikon tabancasına ve zımbalara dirense de ortaya çıkan sonuç buna değdi.
"KIZIMIZIN İLK PASTASINI KENDİ ELLERİMİZLE HAZIRLADIK"
Organizasyonun her aşamasında aile üyelerinin emeği olduğunu belirten oyuncu, "Anneannesi Çerkes tavuğu ve kısır, babaannesi kurabiye ve poğaça yaptı. Gelen herkes elinde bir kaseyle geldi. Eşim Kemal dükkandan masa ve sandalye desteği verirken, Semih günlerce isim halısını dikmekle uğraştı; Hazal ise karton kağıtlardan zincirler yaptı. Kızımızın ilk pastasını da yine biz, anne ve babası olarak kendi ellerimizle hazırladık; o da eline yüzüne bulaştıra bulaştıra afiyetle yedi" dedi.
"KIZIMIZ DÜNYADAKİ İLK TURUNU TAMAMLADI"
Paylaşımlarının gecikme sebebini esprili bir dille açıklayan Gizem Karaca, "Paylaşım yapmamın beş gün sürmesinin sebebi, çektiğimiz 2 bin küsur fotoğraf arasından seçim yapmakta zorlanmamdı. Herkesin eline, emeğine ve kalbine sağlık. Kızımız dünyadaki ilk turunu tamamladığı bu özel günde, yanımızda olan tüm kalpleri öpüyorum" ifadelerini kullandı.