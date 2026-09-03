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        Haberler Magazin Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un bebek heyecanı

        Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un bebek heyecanı

        Eşi Emir Ersoy ile ilk çocuklarını bekleyen Gökçe Bahadır, teknedeki romantik anlarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 14:56 Güncelleme:
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        2022'de evlenen oyuncu Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy, şu sıralar ilk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın sevincini yaşıyor.

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        Yaklaşık 4.5 aylık hamile olan Bahadır, bu süreci gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.

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        Yazın keyfini eşiyle Ege'de tatil yaparak çıkaran Gökçe Bahadır'dan hamilelik paylaşımı geldi.

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        44 yaşındaki oyuncu, eşi Emir Ersoy ile "Güneş arkamızda, duygular şelale bende tabii ki. Kendimizi sulara bıraktık" notuyla gün batımında teknedeki romantik anlarını yayınladı.

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        Öte yandan karnının iyice belirginleştiği görülen Gökçe Bahadır, 1.5 ay önce Bodrum'da çıktıkları tekne tatilinde objektiflere yansımıştı.

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        #Gökçe Bahadır
        #bebek
        #hamilelik
        #tatil
        #Emir Ersoy
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