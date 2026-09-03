Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un bebek heyecanı
Eşi Emir Ersoy ile ilk çocuklarını bekleyen Gökçe Bahadır, teknedeki romantik anlarını paylaştı
Giriş: 03 Eylül 2026 - 14:56 Güncelleme:
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2022'de evlenen oyuncu Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy, şu sıralar ilk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın sevincini yaşıyor.
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Yaklaşık 4.5 aylık hamile olan Bahadır, bu süreci gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.
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Yazın keyfini eşiyle Ege'de tatil yaparak çıkaran Gökçe Bahadır'dan hamilelik paylaşımı geldi.
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44 yaşındaki oyuncu, eşi Emir Ersoy ile "Güneş arkamızda, duygular şelale bende tabii ki. Kendimizi sulara bıraktık" notuyla gün batımında teknedeki romantik anlarını yayınladı.
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Öte yandan karnının iyice belirginleştiği görülen Gökçe Bahadır, 1.5 ay önce Bodrum'da çıktıkları tekne tatilinde objektiflere yansımıştı.
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