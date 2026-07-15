Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gülben Ergen: Hayal kırıklığı yaşıyorum

        Gülben Ergen: Hayal kırıklığı yaşıyorum

        Gülben Ergen, Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından 2023'te Levent'e verdiği desteği hatırlatan takipçisine, "Ben de güvendim. Ben de hayal kırıklığı yaşıyorum" sözleriyle yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 18:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Ahbap Derneği'nin başkanı Haluk Levent gözaltına alındı.

        2

        Yaşanan gelişmelerin ardından, geçmişte derneğe destek veren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bir sosyal medya kullanıcısının 2023 yılına ait paylaşımını hatırlatması üzerine sessizliğini bozdu.

        3

        Ahbap Derneği'ne daha önce bağışta bulunduğunu ve Haluk Levent'in düzenlediği yardım konserlerinde ücretsiz sahne aldığını açıklayan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

        4
        <strong>"NASIL BU KADAR GÜVENİYORSUNUZ?"</strong>

        "NASIL BU KADAR GÜVENİYORSUNUZ?"

        Bir sosyal medya kullanıcısı, Ergen'in 2023 yılında Haluk Levent hakkında yaptığı, "Haluk Levent’e bu ülke laf söyletmez. Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam ve koca bir Anadolu yüreği taşır" şeklindeki paylaşımı alıntılayarak, "Gülben Ergen, gerçekten deprem zamanı bu tweeti sen mi attın? Nasıl bu kadar güveniyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

        5
        <strong>"SİZLER GİBİ BEN DE GÜVENDİM"</strong>

        "SİZLER GİBİ BEN DE GÜVENDİM"

        Takipçisinin hatırlatması üzerine açıklama yapan Gülben Ergen, güven duyduğu dönemde destek verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Evet, ben attım. Bağış da yaptım. Sizler gibi ben de güvendim. Sizler gibi ben de hayal kırıklığı yaşıyorum.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı, beyninde damar yumağı olduğu ortaya çıktı

        KKTC'de yaşayan Serhat Yıldırım (39), yaklaşık 5 ay önce çalıştığı sırada aniden bayıldı. İlk başta yaşadıklarını yoğun iş temposu ve yorgunluğa bağlayan Yıldırım, bir ay sonra ikinci kez bayılmasının ardından yapılan tetkiklerde beyninde arteriovenöz malformasyon olarak bilinen damar yumağı bulundu...
        #Gülben Ergen
        #Haluk Levent
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        İstanbul Boğazı'nda 'Denizden Karaya 15 Temmuz' korteji
        İstanbul Boğazı'nda 'Denizden Karaya 15 Temmuz' korteji
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor!
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Süper Lig'de ilk haftanın programı!
        Süper Lig'de ilk haftanın programı!
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde