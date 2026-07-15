Gülben Ergen: Hayal kırıklığı yaşıyorum
Gülben Ergen, Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından 2023'te Levent'e verdiği desteği hatırlatan takipçisine, "Ben de güvendim. Ben de hayal kırıklığı yaşıyorum" sözleriyle yanıt verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Ahbap Derneği'nin başkanı Haluk Levent gözaltına alındı.
Yaşanan gelişmelerin ardından, geçmişte derneğe destek veren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bir sosyal medya kullanıcısının 2023 yılına ait paylaşımını hatırlatması üzerine sessizliğini bozdu.
Ahbap Derneği'ne daha önce bağışta bulunduğunu ve Haluk Levent'in düzenlediği yardım konserlerinde ücretsiz sahne aldığını açıklayan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
"NASIL BU KADAR GÜVENİYORSUNUZ?"
Bir sosyal medya kullanıcısı, Ergen'in 2023 yılında Haluk Levent hakkında yaptığı, "Haluk Levent’e bu ülke laf söyletmez. Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam ve koca bir Anadolu yüreği taşır" şeklindeki paylaşımı alıntılayarak, "Gülben Ergen, gerçekten deprem zamanı bu tweeti sen mi attın? Nasıl bu kadar güveniyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
"SİZLER GİBİ BEN DE GÜVENDİM"
Takipçisinin hatırlatması üzerine açıklama yapan Gülben Ergen, güven duyduğu dönemde destek verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Evet, ben attım. Bağış da yaptım. Sizler gibi ben de güvendim. Sizler gibi ben de hayal kırıklığı yaşıyorum.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto