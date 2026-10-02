Halle Berry'nin oğluna şiddet uyguladığı iddia edildi

Sekiz yıl süren çekişmeli davalar silsilesinin ardından 2023 yılında resmi olarak boşanan çiftin nafaka şartları da karara bağlanmıştı. Mevcut anlaşmaya göre Halle Berry, Martinez'e her ay 8 bin dolar çocuk nafakası veriyor. Bunun yanı sıra Berry'nin yıllık 2 milyon doları aşan kazancının yüzde 4,3'lük kısmı da ek nafaka kalemi olarak ödeniyor.