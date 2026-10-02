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        Haberler Magazin Halle Berry'nin oğluna şiddet uyguladığı iddia edildi

        Halle Berry'nin oğluna şiddet uyguladığı iddia edildi

        Olivier Martinez, eski eşi Halle Berry'nin 12 yaşındaki oğulları Maceo'ya şiddet uyguladığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Martinez'in başvurusu üzerine, ünlü oyuncu hakkında geçici uzaklaştırma kararı verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 19:53 Güncelleme:
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        ABD'li ünlü oyuncu Halle Berry ile eski eşi Fransız aktör Olivier Martinez, 12 yaşındaki oğulları Maceo'nun velayeti ve bakım süreci üzerinden yeniden karşı karşıya geldi. Martinez'in, Berry'nin oğullarına fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla Los Angeles'taki aile mahkemesine başvurması üzerine mahkeme, geçici uzaklaştırma kararı çıkardı.

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        GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA KARARI VE GÖRÜŞME SAATLERİ DÜZENLENDİ

        Los Angeles Aile Mahkemesi, Martinez'in dilekçesini inceleyerek 1 Ekim Perşembe günü Olivier Martinez ve oğlu Maceo'yu kapsayan geçici uzaklaştırma kararını onayladı. Mahkeme, sürecin çocuğun pedagojik dengesini bozmaması adına kısmi velayet düzenlemesini koruyarak anne Halle Berry'nin oğluyla görüşme saatlerini yeniden planladı.

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        Alınan karara göre Berry, yalnızca pazartesi, salı, cumartesi ve pazar günleri saat 10.00 ile 20.00 arasında oğlu Maceo ile bir araya gelebilecek. Martinez’in talepleri arasında yer alan Berry'nin alkol kullanımının denetlenmesi istemi ise dosyada yeterli somut delil bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi.

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        Olivier Martinez, mahkemeye sunduğu resmi başvuru dilekçesinde Halle Berry'nin oğulları Maceo'ya yönelik fiziksel müdahalede bulunduğunu iddia etti. Dilekçede, Berry'nin çocuğun boğazını sıkarak "Şu anda kim baskın, güç kimde?" şeklinde bağırdığı öne sürüldü. Martinez, son yıllarda benzer fiziksel şiddet vakalarının tekrarlandığını, aynı zamanda kendisine yönelik de sürekli sözlü ve psikolojik baskı uygulandığını savunarak durumun çocuk ve kendisi üzerinde duygusal hasar bıraktığını aktardı.

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        Martinez’in avukatı Patrick Baghdaserians konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Müvekkilimin önceliği doğrudan çocuğun güvenliği, sağlığı ve esenliğidir. Sayın Berry’nin de mevcut sorunlarıyla ilgili gerekli yardımı alması her iki taraf için en sağlıklı yol olacaktır" ifadelerini kullandı.

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        BERRY CEPHESİNDEN YANIT

        İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Halle Berry'nin avukatı Marina Beck, People dergisine yazılı bir açıklama yaptı. Suçlamaları kesin bir dille reddeden Beck, başvurunun tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını belirtti. Müvekkilinin yaşanan bu durum karşısında derin üzüntü duyduğunu aktaran Beck, Berry'nin oğlunun esenliği ve psikolojik sağlığı için hukuki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

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        Sekiz yıl süren çekişmeli davalar silsilesinin ardından 2023 yılında resmi olarak boşanan çiftin nafaka şartları da karara bağlanmıştı. Mevcut anlaşmaya göre Halle Berry, Martinez'e her ay 8 bin dolar çocuk nafakası veriyor. Bunun yanı sıra Berry'nin yıllık 2 milyon doları aşan kazancının yüzde 4,3'lük kısmı da ek nafaka kalemi olarak ödeniyor.

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        Mahkemenin geçici olarak uyguladığı uzaklaştırma tedbirinin kalıcı hale gelip gelmeyeceği ve iddialara ilişkin kesin karar, 16 Ekim'de yapılacak ana duruşmada netlik kazanacak.

        Fotoğraflar: Avalon

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        #Halle Berry
        #Olivier Martinez
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