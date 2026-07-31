Hande Erçel, tatil anılarını paylaştı
Ünlü oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile çıktığı aile tatilinden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı
Giriş: 31 Temmuz 2026 - 18:49 Güncelleme:
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Hande Erçel, zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden özel hayatından kareleri sevenleriyle paylaşıyor.
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Erçel, son olarak ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile çıktığı tatilden fotoğraflar yayımladı.
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32 yaşındaki oyuncunun; denizin, güneşin ve dinlenmenin tadını doyasıya çıkardı.
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Erçel'in paylaşımlarında, ikinci çocuğuna hamile olan ablasıyla sık sık vakit geçirdiği görüldü.
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Erçel, tatil boyunca yeğeni Mavi'yle de yakından ilgilenerek eğlenceli anlar yaşadı.
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Hande Erçel, paylaştığı bu fotoğraflara ise "Aile" notunu düştü.