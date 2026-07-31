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        Haberler Magazin Hande Erçel, tatil anılarını paylaştı

        Hande Erçel, tatil anılarını paylaştı

        Ünlü oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile çıktığı aile tatilinden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 18:49 Güncelleme:
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        Hande Erçel, zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden özel hayatından kareleri sevenleriyle paylaşıyor.

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        Erçel, son olarak ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile çıktığı tatilden fotoğraflar yayımladı.

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        32 yaşındaki oyuncunun; denizin, güneşin ve dinlenmenin tadını doyasıya çıkardı.

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        Erçel'in paylaşımlarında, ikinci çocuğuna hamile olan ablasıyla sık sık vakit geçirdiği görüldü.

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        Erçel, tatil boyunca yeğeni Mavi'yle de yakından ilgilenerek eğlenceli anlar yaşadı.

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        Hande Erçel, paylaştığı bu fotoğraflara ise "Aile" notunu düştü.

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        Instagram hesabında 32,1 milyon takipçisi bulunan oyuncunun paylaşımları, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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        #Hande Erçel
        #Gamze Erçel
        #Caner Yıldırım
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