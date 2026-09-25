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        Haberler Objektife Takılanlar Hazar Ergüçlü: Aşk yok, iş odaklıyım

        Hazar Ergüçlü: Aşk yok, iş odaklıyım

        Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla ilgili "Aşk yok, iş odaklıyım" dedi. Estetik ve botoks yaptırdığını söyleyen Ergüçlü, bu müdahalelerde doğallığı korumaya özen gösterdiğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 08:07 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hazar Ergüçlü, Bebek'te bir mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu, yer aldığı projelerden özel hayatına, estetik müdahalelere bakışına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

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        Ergüçlü, yeni sinema projesi 'Mutter - Bir Annenin Hatıra Defteri' hakkında konuştu. Filmin çekimlerinin Zonguldak'ta ve yaylada gerçekleştiğini belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı: Büyük bir risk aldığımızı düşünüyorum ama risk almadan da bu işin eğlencesi olmuyor. Zonguldak'ta çektik, yaylada epey bir süre kaldık. Şartlar zordu, fiziksel olarak epey zorlandım diyebilirim. Türk seyircisinin ne diyeceğini çok merak ediyorum; festivaller güzel ama buradaki tepkiyi görmek benim için çok önemli.

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        "ÇALIŞMAYA ÇOK HAZIRIM"

        Bir süre dinlenmeye çekildiğini söyleyen Ergüçlü, zamanını ailesiyle geçirdiğini belirtti. Muhabirlerin özel hayatıyla ilgili sorusu üzerine ise oyuncu, "Aşk yok, hiç kimse yok. Şu an tamamen o kafadayım; güzel dinlendim ve çalışmaya çok hazırım. Bu aralar tamamen iş odaklıyım" açıklamasını yaptı.

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        "DOĞALLIĞI KORUYACAK ŞEYLER TERCİH EDİYORUM"

        Oyunculukta mimiklerin ve ifade gücünün önemine değinen Hazar Ergüçlü, estetik ve botoks konusundaki yaklaşımını şu sözlerle açıkladı: Bir oyuncu için her türlü ifadeye hakim olabilmek çok önemli. Botoks gibi küçük müdahaleleri sadece çalışmadığım zamanlarda yaptırmaya çalışıyorum. Olabildiğince doğallığı koruyacak şeyler tercih ediyorum.

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        "HAYATIMIN UNUTULMAZLARI ARASINDADIR"

        Ergüçlü, 2013-2015 yılları arasında yayınlanan 'Medcezir' dizisi ve eski rol arkadaşları hakkında da açıklamalarda bulundu. Muhabirlerin "Medcezir'i özlüyor musunuz?" sorusu üzerine duygusal anlar yaşayan Ergüçlü, "Evet, onu nasıl anmayız? Canım Medcezir, özlemez olunur mu? Çok güzel bir ekipti, çok güzel bir zamandı. Benim için hayatımın unutulmazları arasındadır. Oradaki dostluklarımız, canım hepsi..." ifadelerini kullandı.

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        "O EKİP NE YAPSA GİDERİM"

        Muhabirlerin, Taner Ölmez'in katıldığı bir programda yıllar sonra yeniden bir araya gelme fikrine sıcak baktıklarını hatırlatması üzerine heyecanını gizleyemeyen Ergüçlü, şöyle konuştu: Keşke... Ya, o ekipten gelecek her şeyi çok isterim. Serenay, Çağatay, Taner, Barış abi, herkes... Çok sevdiğim arkadaşlarım. Yönetmenimizi çok seviyorum. Ece canımız zaten, çok değerli bir senarist; işleri apayrı bir yerde duruyor her zaman. Ya, o ekip ne yapsa giderim her zaman. Buradan hepsine selam olsun, hepsini çok öpüyorum.

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        #hazar ergüçlü
        #medcezir
        #oyuncu
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