Hazar Ergüçlü: Aşk yok, iş odaklıyım

"O EKİP NE YAPSA GİDERİM"

Muhabirlerin, Taner Ölmez'in katıldığı bir programda yıllar sonra yeniden bir araya gelme fikrine sıcak baktıklarını hatırlatması üzerine heyecanını gizleyemeyen Ergüçlü, şöyle konuştu: Keşke... Ya, o ekipten gelecek her şeyi çok isterim. Serenay, Çağatay, Taner, Barış abi, herkes... Çok sevdiğim arkadaşlarım. Yönetmenimizi çok seviyorum. Ece canımız zaten, çok değerli bir senarist; işleri apayrı bir yerde duruyor her zaman. Ya, o ekip ne yapsa giderim her zaman. Buradan hepsine selam olsun, hepsini çok öpüyorum.