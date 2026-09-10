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        Haberler Magazin Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi

        Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi

        Oyuncu Hira Koyuncuoğlu, iki yıldır birlikte olduğu Baran Sulhan ile dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 19:17 Güncelleme:
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        'İstanbullu Gelin' dizisinde canlandırdığı 'Bade' karakteriyle tanınan oyuncu Hira Koyuncuoğlu, özel hayatındaki mutlu bir haberle gündeme geldi.

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        Oyuncu, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Baran Sulhan ile olan ilişkisini resmiyete döktü.

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        Hira Koyuncuoğlu ve Baran Sulhan, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdi.

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        Koyuncuoğlu, düğünden anları ise Instagram hesabından "06.09.2026" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

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        Oyuncuya, Neslihan Yeldan, Belçim Bilgin, Yılmaz Bayraktar ve Ezgi Çelik gibi birçok ünlü ismin yanı sıra hayranlarından da çok sayıda tebrik yorumu ve beğeni yağdı.

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        Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan, nisan ayında nişan yüzüklerini takmıştı.

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        #Hira Koyuncuoğlu
        #Baran Sulhan
        #oyuncu
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