Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi
Oyuncu Hira Koyuncuoğlu, iki yıldır birlikte olduğu Baran Sulhan ile dünyaevine girdi
Giriş: 10 Eylül 2026 - 19:17 Güncelleme:
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'İstanbullu Gelin' dizisinde canlandırdığı 'Bade' karakteriyle tanınan oyuncu Hira Koyuncuoğlu, özel hayatındaki mutlu bir haberle gündeme geldi.
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Oyuncu, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Baran Sulhan ile olan ilişkisini resmiyete döktü.
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Hira Koyuncuoğlu ve Baran Sulhan, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdi.
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Koyuncuoğlu, düğünden anları ise Instagram hesabından "06.09.2026" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
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Oyuncuya, Neslihan Yeldan, Belçim Bilgin, Yılmaz Bayraktar ve Ezgi Çelik gibi birçok ünlü ismin yanı sıra hayranlarından da çok sayıda tebrik yorumu ve beğeni yağdı.
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Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan, nisan ayında nişan yüzüklerini takmıştı.
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