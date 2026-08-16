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        Haberler Dünyadan İkinci çocuğuna hamile olan Olivia Culpo annesiyle doğum alışverişinde

        İkinci çocuğuna hamile olan Olivia Culpo annesiyle doğum alışverişinde

        İkinci bebek için doğuma sayılı günü kalan Olivia Culpo, annesiyle doğum alışverişi yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 13:04 Güncelleme:
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        İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Olivia Culpo, annesiyle doğum alışverişine çıktı. 34 yaşındaki Amerikalı model, annesi Susan ile birlikte Los Angeles'ta önce alışveriş yaptı, ardından akşam yemeği yedi.

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        Şehrin sokaklarında göbeğini tamamen açıkta bırakan bir kıyafetle dolaşmayı tercih eden Culpo'nun doğumunun yaklaştığı, karnının büyüklüğünden belli oluyordu.

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        Ünlü model ve eski Kainat Güzeli Culpo, eşi Christian McCaffrey ile birlikte ilk çocukları Colette'i kucaklarına aldıktan yalnızca dokuz ay sonra, geçen mayıs ayında, ikinci bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.

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        Culpo hamile olduğunu açıkladıktan sonra kızı Colette'in doğumundan bu kadar kısa bir süre sonra ikinci bir bebeğe hamile kalmanın planlı olmadığını söylediği bir sosyal medya videosu paylaşmıştı.

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        Daha önce yaptığı açıklamalarda 'endometriozis' (çikolata kisti) teşhisi aldığı ve bu da üreme sağlığını etkileyebilen bir hastalık olduğu için Culpo, gelecekte hiçbir zaman anne olamamaktan korktuğunu açıklamıştı.

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        Culpo, hamile kalamamaktan duyduğu endişe nedeniyle bu süreçte büyük zihinsel yıpranmalar yaşadığını ve gözyaşı döktüğünü itiraf etmişti.

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        #olivia culpo
        #Hamile
        #bebek
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