Karsu, 'NAF Ödülü'nün sahibi oldu
Karsu, Hollanda ile ABD arasında kurduğu kültürel köprüler ve müzik alanındaki başarılarıyla Amsterdam'da 'Netherland-America Foundation' (NAF) tarafından verilen ödüle layık görüldü
Şarkıcı, piyanist ve besteci Karsu, Hollanda ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kurduğu kültürel köprüler ve müzik dünyasındaki başarıları nedeniyle Amsterdam'da verilen 'NAF (Netherland-America Foundation) Ödülü'nün sahibi oldu.
Hollanda Prensesi Margriet ve eşi Pieter van Vollenhoven'ın da katıldığı özel Transatlantic Dinner gecesinde ödülünü alan ünlü sanatçı, yaşadığı gururu sosyal medya hesabından paylaştı.
"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"
Karsu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: NAF Ödülü'nü almaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Müzik benim için her zaman insanları ve kültürleri bir araya getirmenin güçlü bir yolu oldu. Çalışmalarım aracılığıyla Hollanda ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir köprü kurabilmek ve bu anlamlı ödülle çalışmalarımın takdir edilmesi benim için çok değerli.