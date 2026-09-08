Karsu, 'NAF Ödülü'nün sahibi oldu

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Karsu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: NAF Ödülü'nü almaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Müzik benim için her zaman insanları ve kültürleri bir araya getirmenin güçlü bir yolu oldu. Çalışmalarım aracılığıyla Hollanda ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir köprü kurabilmek ve bu anlamlı ödülle çalışmalarımın takdir edilmesi benim için çok değerli.