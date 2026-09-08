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        Haberler Magazin Karsu, 'NAF Ödülü'nün sahibi oldu

        Karsu, 'NAF Ödülü'nün sahibi oldu

        Karsu, Hollanda ile ABD arasında kurduğu kültürel köprüler ve müzik alanındaki başarılarıyla Amsterdam'da 'Netherland-America Foundation' (NAF) tarafından verilen ödüle layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        Şarkıcı, piyanist ve besteci Karsu, Hollanda ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kurduğu kültürel köprüler ve müzik dünyasındaki başarıları nedeniyle Amsterdam'da verilen 'NAF (Netherland-America Foundation) Ödülü'nün sahibi oldu.

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        Hollanda Prensesi Margriet ve eşi Pieter van Vollenhoven'ın da katıldığı özel Transatlantic Dinner gecesinde ödülünü alan ünlü sanatçı, yaşadığı gururu sosyal medya hesabından paylaştı.

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        "BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

        Karsu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: NAF Ödülü'nü almaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Müzik benim için her zaman insanları ve kültürleri bir araya getirmenin güçlü bir yolu oldu. Çalışmalarım aracılığıyla Hollanda ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir köprü kurabilmek ve bu anlamlı ödülle çalışmalarımın takdir edilmesi benim için çok değerli.

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        Karsu, daha önce Eylül 2023'te düzenlenen 'NAF' etkinliğine de konuk sanatçı olarak katılmıştı.

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        #Karsu
        #NAF Ödülü
        #hollanda
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