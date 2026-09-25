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        Haberler Magazin Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan tribünde

        Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan tribünde

        Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, ilişkilerine yeniden şans vermelerinin ardından bu kez A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı maçı birlikte tribünden takip etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 22:52 Güncelleme:
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        2024 yılında ilişki yaşamaya başlayan ünlü oyuncu çift Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, bu yılın başında ayrılık yaşamıştı.

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        Kısa süre sonra yeniden bir araya gelen çift, Kubilay Aka'nın bedelli askerlik görevini tamamlayıp terhis olmasının ardından sosyal medyada yeniden birbirlerini takip etmeye başlamıştı.

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        Temmuz ayında ilişkileri hakkında açıklama yapan Kubilay Aka, "Hakkımızda çıkan iddialardan ve sosyal medyadan haberimiz yok. İlişkimiz devam ediyor. İlişkiler sosyal medyada yaşanmıyor. Böyle düşünülmesi üzücü" ifadelerini kullanmıştı.

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        Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, son olarak A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geldiği maçı tribünden takip etti. Çiftin karşılaşmayı birlikte izlediği anlarda meslektaşları Bertan Asllani de kendilerine eşlik etti.

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        #Kubilay Aka
        #Hafsanur Sancaktutan
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