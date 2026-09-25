Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan tribünde

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, son olarak A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geldiği maçı tribünden takip etti. Çiftin karşılaşmayı birlikte izlediği anlarda meslektaşları Bertan Asllani de kendilerine eşlik etti.