Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan tribünde
Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, ilişkilerine yeniden şans vermelerinin ardından bu kez A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı maçı birlikte tribünden takip etti
2024 yılında ilişki yaşamaya başlayan ünlü oyuncu çift Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, bu yılın başında ayrılık yaşamıştı.
Kısa süre sonra yeniden bir araya gelen çift, Kubilay Aka'nın bedelli askerlik görevini tamamlayıp terhis olmasının ardından sosyal medyada yeniden birbirlerini takip etmeye başlamıştı.
Temmuz ayında ilişkileri hakkında açıklama yapan Kubilay Aka, "Hakkımızda çıkan iddialardan ve sosyal medyadan haberimiz yok. İlişkimiz devam ediyor. İlişkiler sosyal medyada yaşanmıyor. Böyle düşünülmesi üzücü" ifadelerini kullanmıştı.
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, son olarak A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geldiği maçı tribünden takip etti. Çiftin karşılaşmayı birlikte izlediği anlarda meslektaşları Bertan Asllani de kendilerine eşlik etti.