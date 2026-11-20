Mert Fırat ve İdil Fırat çiftinden bebek müjdesi
Mert Fırat ve İdil Fırat çifti, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Dört aylık hamile olan İdil Fırat'ın bir erkek bebek beklediği öğrenildi
Giriş: 20 Kasım 2026 - 18:33 Güncelleme:
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2018 yılında evlenen ünlü oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat, müjdeli bir haberle gündeme geldi.
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Günaydın’ın haberine göre; ailelerini büyütme kararı alan çiftin, ikinci çocuklarını beklediği öğrenildi.
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Dört aylık hamile olan İdil Fırat’ın bir erkek bebek dünyaya getireceği belirtildi.