Mihre Mutlu'nun Bodrum tatili
Mihre Mutlu, Bodrum tatilinde görüntülendi. İskelede ısınma hareketleri yapan Mutlu, daha sonra denize balıklama atladı
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 11:03 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mihre Mutlu, Bodrum Gölköy'de tatil yaparken objektiflere yansıdı.
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Yaz sezonunu Ege'de geçiren Mutlu, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Sıcak havadan bunalınca denize girmeye karar veren Mihre Mutlu, öncesinde iskelede ısınma hareketleri yaptı.
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Mutlu, daha sonra denize estetik bir atlayış gerçekleştirdi.