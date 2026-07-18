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        Haberler Objektife Takılanlar Mihre Mutlu'nun Bodrum tatili

        Mihre Mutlu'nun Bodrum tatili

        Mihre Mutlu, Bodrum tatilinde görüntülendi. İskelede ısınma hareketleri yapan Mutlu, daha sonra denize balıklama atladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 11:03 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mihre Mutlu, Bodrum Gölköy'de tatil yaparken objektiflere yansıdı.

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        Yaz sezonunu Ege'de geçiren Mutlu, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Sıcak havadan bunalınca denize girmeye karar veren Mihre Mutlu, öncesinde iskelede ısınma hareketleri yaptı.

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        Mutlu, daha sonra denize estetik bir atlayış gerçekleştirdi.

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        Fit görünümü ile dikkat çeken Mihre Mutlu, yüzdükten sonra şezlonguna döndü.

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        Öte yandan 2017-2022 yılları arasında oyuncu İbrahim Çelikkol ile evli kalan Mihre Mutlu'nun, bu birliktelikten Ali adında bir oğlu bulunuyor.

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        #mihre mutlu
        #İbrahim Çelikkol
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