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        Haberler Magazin Nesrin Cavadzade, yaz sezonunu kapatmadı

        Nesrin Cavadzade, yaz sezonunu kapatmadı

        Nesrin Cavadzade, yaz sezonu sona ermesine rağmen Bodrum'da güneşli günlerin tadını çıkarmayı sürdürüyor. Siyah bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, fotoğraflarına "Yaz bitti. Sözde" notunu düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 18:30 Güncelleme:
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        Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle bir süredir Bodrum'da bulunan Nesrin Cavadzade, sezon sona ermesine rağmen yazdan kalma günlerin tadını çıkarmayı sürdürüyor.

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        İş temposu ile tatili bir arada sürdüren oyuncu, siyah bikinisiyle objektif karşısına geçerek pozlar verdi.

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        Fit fiziğiyle dikkat çeken 44 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından art arda paylaştığı karelerle takipçilerinin beğenisini topladı.

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        Cavadzade, paylaşımına "Yaz bitti. Sözde" notunu düşerek Bodrum'daki güneşli günlerin tadını çıkarmaya devam ettiğini gösterdi.

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        Öte yandan Nesrin Cavadzade, 4 Mayıs'ta Kadir Taner Uçar ile Bodrum'da düzenlenen sürpriz bir nikâh töreniyle hayatını birleştirmişti.

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        Evlilik teklifinden yalnızca bir ay sonra nikâh masasına oturduklarını açıklayan oyuncu, düğünlerini ise daha sonraki bir tarihte yapacaklarını belirtmişti.

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        #Nesrin Cavadzade
        #oyuncu
        #tatil
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