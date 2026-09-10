Pelin Akil'den çocukluk aşkı itirafı
Geçtiğimiz yıl Anıl Altan ile boşanan Pelin Akil, çocukken günlüğüne "Umarım Anıl ile evlenirim" yazdığını anlattı. Akil, "Dileğim kabul oldu ama başka bir Anıl ile evlendim" dedi
2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile hayatını birleştiren ve 2019’da ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına alan ünlü oyuncu Pelin Akil, katıldığı bir programda özel hayatına ve biten evliliğine dair samimi değerlendirmelerde bulundu.
Geçtiğimiz yıl evliliklerini sonlandırma kararı alan oyuncu; çocukluk aşkından annelik deneyimine, aşk uğruna verdiği tavizlerden ayrılık sürecine kadar pek çok konuda açıklamalar yaptı.
"BAŞKA BİR ANIL İLE EVLENDİM"
Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan ve çocukluk aşkından bahseden Akil, "Birlikte musluktan su doldurup taşırdık. Elimiz birbirine değdiğinde heyecanlanırdık; öyle saf bir aşktı. Yazdan yaza gördüğüm için günlük tutardım ve 'Umarım bir gün Anıl ile evlenirim' yazardım. Gerçekten de Anıl ile evlendim ama başka bir Anıl ile evlendim. Sözlerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor; hayat sana istediğini bir şekilde veriyor. İyi ki Anıl ile evlendim, hiçbir zaman bir pişmanlığım olmadı" dedi.
"ELİMDEN GELENİ SONUNA KADAR YAPTIM"
"Aşk için kendinden ödün verir misin?" sorusunu yanıtlayan oyuncu, "Verir insan, ben de veririm tabii ki. Ancak ilk başta görmediğin şeyleri zamanla görmeye başlıyorsun. Bu konuda elimden geleni sonuna kadar yaptım" ifadelerini kullandı.
"ÇOK İYİ ARKADAŞIZ"
Anıl Altan ile biten evliliği hakkında konuşan Akil, süreci şu sözlerle özetledi: Bizim evlilik öncesi de uzun bir geçmişimiz var. 2013'ten beri sevgiliydik, sonra nişanlandık. Çok iyi arkadaşız, o süreç gerçekten çok güzeldi. Hala birlikte çok eğleniyoruz ama bir zaman sonra başka şeyleri görmeye başlıyorsun. Hayatta bir sürü şey yaşanabiliyor.
"EĞLENCELİ BİR ANNEYİM"
Pelin Akil, annelik tarzından bahsetti. Eğlenceli bir anne olduğunu belirten Akil, "Bence eğlenceli bir anneyim, birlikte çok gülüyoruz. Çocuklar da ufaktan oyunculuk yapmaya başladılar. Ancak annemden gelen bir evham ve panik hali var bende; bir şey olduğunda hemen endişeleniyorum. Anıl ise o anlamda beni biraz daha rahatlatıyor" diye konuştu.