Pelin Akil'den çocukluk aşkı itirafı

"BAŞKA BİR ANIL İLE EVLENDİM"

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan ve çocukluk aşkından bahseden Akil, "Birlikte musluktan su doldurup taşırdık. Elimiz birbirine değdiğinde heyecanlanırdık; öyle saf bir aşktı. Yazdan yaza gördüğüm için günlük tutardım ve 'Umarım bir gün Anıl ile evlenirim' yazardım. Gerçekten de Anıl ile evlendim ama başka bir Anıl ile evlendim. Sözlerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor; hayat sana istediğini bir şekilde veriyor. İyi ki Anıl ile evlendim, hiçbir zaman bir pişmanlığım olmadı" dedi.