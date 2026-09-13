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        Haberler Dünyadan Russell Crowe'a Venedik Film Festivali'nde sevgili desteği

        Russell Crowe'a Venedik Film Festivali'nde sevgili desteği

        Russell Crowe, kendi yönettiği ve müzik kariyerine atılımını konu alan yeni belgeselinin Venedik Film Festivali galasına sevgilisi Britney Theriot ile katıldı. Crowe'a, oğlu Tennyson da eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 13:09 Güncelleme:
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        Russell Crowe, 2026 Venedik Film Festivali'nde hem sevgilisinin hem de oğlunun desteğini aldı.

        Oscar ödüllü 62 yaşındaki oyuncuya, Venedik kentinde düzenlenen festivalde 42 yaşındaki kız arkadaşı Britney Theriot ve 20 yaşındaki oğlu Tennyson eşlik etti.

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        Russell, kendi yönettiği ve müzik kariyerine atılımını konu alan yeni belgeseli 'What Love Builds'in prömiyerini gerçekleştirdi.

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        “Yaratıcı bir insan olarak hayatımdaki her şey müzikle başlıyor. 15 yıldır müzisyen olarak daha az bilinen kariyerim hakkında materyal, konser görüntüleri, arşiv fotoğrafları ve röportajlar topluyorum" diyen Crowe, "Bu film, hikaye anlatımı, performans, sanatsal bütünlük, azim ve neşe hakkında” ifadesini kullandı.

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        Crowe ve Theriot çifti, 2020 yılından bu yana mutlu bir ilişki sürdürüyor. İkili, ilk kez 2013 yılında 'Broken City' filminin setinde tanıştı. O dönem Crowe evli olduğu için aralarında sadece arkadaşlık vardı. Crowe, şarkıcı eşi Danielle Spencer ile dokuz yıllık evliliğin ardından 2012 yılında ayrıldı ve boşanmaları 2018 yılında resmiyete kavuştu.

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        Yıllar sonra boşanma süreci tamamlanan Crowe, Theriot ile Kasım 2020'de tenis kortunda birlikte görüntülendi ve romantik ilişkileri böylece belgelendi. Çift, ilişkilerini ilk kez 2022 yılında Crowe'un 'Poker Face' filminin Roma galasında kırmızı halıya çıkarak resmi olarak duyurdu.

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        #Russell Crowe
        #Venedik Film Festivali
        #What Love Builds
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        #sinema
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