Russell Crowe'a Venedik Film Festivali'nde sevgili desteği

Crowe ve Theriot çifti, 2020 yılından bu yana mutlu bir ilişki sürdürüyor. İkili, ilk kez 2013 yılında 'Broken City' filminin setinde tanıştı. O dönem Crowe evli olduğu için aralarında sadece arkadaşlık vardı. Crowe, şarkıcı eşi Danielle Spencer ile dokuz yıllık evliliğin ardından 2012 yılında ayrıldı ve boşanmaları 2018 yılında resmiyete kavuştu.