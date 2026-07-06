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        Haberler Magazin Saba Tümer: Nurlar içinde uyuyun

        Saba Tümer: Nurlar içinde uyuyun

        Babası Yalçın Tümer'i kaybetmenin acısını yaşayan ünlü sunucu Saba Tümer, aile albümünden paylaştığı karelerle anne ve babasına veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 19:12 Güncelleme:
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        Saba Tümer, geçtiğimiz günlerde babası Yalçın Tümer'in vefatıyla sarsıldı.

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        Tümer, babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından, "Nereden bilebilirdim elini son tutuşum olacağını? Canım babam, ben senden razıyım. Nurlar içinde uyu" ifadeleriyle takipçilerine duyurmuştu.

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        Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Saba Tümer, aile albümünü açarak bazı paylaşımlarda bulundu.

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        55 yaşındaki sunucu, yaptığı bu duygusal paylaşımlarla, 1995 yılında kalp krizi sonucu kaybettiği annesine ve 4 Temmuz'da vefat eden babasına veda etti.

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        "NURLAR İÇİNDE UYUYUN"

        Tümer, "Okul yıllarında ta İsviçre’de başlayan aşkınız, bizim dünyaya gelmemize vesile oldu. İyi ki siz bizi, biz de sizi seçmişiz. Hep kalbimizin en güzel yerindesiniz. Nurlar içinde uyuyun" mesajını ekleyerek duygularını dile getirdi.

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