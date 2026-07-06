Saba Tümer: Nurlar içinde uyuyun

"NURLAR İÇİNDE UYUYUN"

Tümer, "Okul yıllarında ta İsviçre’de başlayan aşkınız, bizim dünyaya gelmemize vesile oldu. İyi ki siz bizi, biz de sizi seçmişiz. Hep kalbimizin en güzel yerindesiniz. Nurlar içinde uyuyun" mesajını ekleyerek duygularını dile getirdi.