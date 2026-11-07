Şafak Sezer: Makyajı yaklaşık 10 saat sürdü
Şafak Sezer, 'Kutsal Damacana 5: Zombi' filminde rol alan Bülent Ersoy'un makyaj sürecini anlattı. Sezer, "Normal makyajı yaklaşık 10 saat sürdü. Sete geldiğinde makyöz işi bırakıp gitti; zombi makyajı ise 15 dakikada bitti" dedi
Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Türk sineması, komedi sektörünün yaşadığı zorluklar, sosyal medya eleştirileri ve 'Kutsal Damacana 5: Zombi'deki rol arkadaşı Bülent Ersoy hakkında açıklamalarda bulundu.
"KAÇ TANE İNSAN İŞSİZ BEKLİYOR"
Sezer, günümüzde komedi yapmanın zorluklarını şu sözlerle dile getirdi: Hakikaten 90'lar çok iyiydi ya. Şimdi mesela komedi işi yapamıyorsun. Ne kadar acı değil mi? İşte başka ülkeler senin mizahını anlamıyor. E, ben niye dışarıdaki mizahçıya gülüyorum? Yani sende bunun için bir savaş ver ya da bunun için bir mücadele ver. Kaç tane insan işsiz bekliyor, biliyor musunuz?
"MAKYÖZ İŞİ BIRAKIP GİTTİ"
'Hitmakers'a konuk olan Şafak Sezer, 'Kutsal Damacana 5: Zombi' filminde birlikte rol aldığı Bülent Ersoy'un makyajından da bahsederek, "Bülent Ersoy'un normal makyajı yaklaşık 10 saat sürdü. Bizim sete geldiğinde makyöz işi bırakıp gitti. En son bizimkiler yüzünü karalıyordu; zombi makyajı 15 dakikada bitti" dedi.
Sosyal medyanın etkilerine değinen 56 yaşındaki oyuncu, "Nefret de sonradan oluştu. Eskiden böyle bir şey yoktu. Yani hep böyle saygın bir halkımız vardı. Sonra bu sosyal medyayla bozuldu o iş. Mesela gözümde bir sağlık problemim var; istedikleri her şeyi yazabiliyorlar" ifadelerini kullandı.
"BOTOKS YAPTIRMADIM"
Hakkında çıkan estetik ve botoks iddialarına yanıt veren Şafak Sezer, "Hayatımda hiç botoks motoks yaptırmadım. Saçma sapan bir şey. Böyle bir şey buluyorlar, onu örüyorlar. Hep aynı yerden çıkıyor bu arada" diye konuştu.
Fotoğraflar: AA, Instagram