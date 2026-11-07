Şafak Sezer: Makyajı yaklaşık 10 saat sürdü

"KAÇ TANE İNSAN İŞSİZ BEKLİYOR"

Sezer, günümüzde komedi yapmanın zorluklarını şu sözlerle dile getirdi: Hakikaten 90'lar çok iyiydi ya. Şimdi mesela komedi işi yapamıyorsun. Ne kadar acı değil mi? İşte başka ülkeler senin mizahını anlamıyor. E, ben niye dışarıdaki mizahçıya gülüyorum? Yani sende bunun için bir savaş ver ya da bunun için bir mücadele ver. Kaç tane insan işsiz bekliyor, biliyor musunuz?