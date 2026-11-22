Seda Bakan ve ailesi yeni yuvasına kavuştu
Ünlü oyuncu Seda Bakan, ailesiyle birlikte daha büyük eve taşındı. Bakan ve eşi Ali Erel, yeni yuvaları için kesenin ağzını açtı
2014'te müzisyen Ali Erel ile evlenen Seda Bakan, 2019’da ilk çocuğu Leyla’yı, 2022’de de ikinci kızı Ela’yı dünyaya getirmişti.
İki bakıcıyla birlikte yaşadıkları ev küçük gelmeye başlayınca, ünlü oyuncu Sarıyer’den yeni bir ev aldı.
Hürriyet'in haberine göre; evi kendi zevklerine göre dekore ettiren Seda Bakan ve ailesi, tadilatın tamamlanmasıyla birlikte yeni yuvalarına taşındı. Çiftin, tadilat dâhil evlerinin yaklaşık 90 milyon TL harcadığı iddia edildi.
"KOCAM ARİSTOKRAT BİR AİLEDEN GELİYOR BEN İSE GEBZE'DEN"
Seda Bakan, geçtiğimiz aylarda eşi Ali Erel ile tanışma hikâyesini ve flört ettikleri döneme dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Bakan, ilişkilerinin evlilik yoluna girmesi için verdiği çabadan da esprili bir şekilde bahsetti.
İki çocuk annesi oyuncu, “Ali ile Erdal Beşikçioğlu’nun tiyatrosunda tanıştık. O bir oyuna müzik yapıyordu, ben de ‘Hayvan Çiftliği’ oyununda oynuyordum. ‘Behzat Ç.’ zamanı tanıştık, arkadaşlarımızla beraber görüşürken bir baktım inanılmaz gülüyorum Ali’ye. Tanıyanlar bilir çok komiktir, çok çılgın espriler yapar. ‘Bu çocuk çok eğlenceli, birazcık beni eğlendirse iyi olur’ derken, bir anda kendimi yüzük seçerken buldum" dedi.
Ünlü oyuncu, evlilik öncesi Ali Erel’i 'ağına düşürdüğünü' de itiraf etti: 1 sene çıktık. 1 senenin sonunda ‘Behzat Ç.’ biteceği için ben İstanbul’a dönecektim. ‘Ben dönünce bu ilişki gitmez’ dedim, o da ‘nasıl yani saçmalama’ dedi. ‘İstanbul zor bir yer Aliciğim’ falan diyerek, böyle ufak numaralarla çocuğu ağıma düşürdüm. Seda Bakan, "Şimdi bana diyor ki; ‘Biz seninle çıkarken sen hiç böyle müzikler dinlemiyordun. Evlendikten sonra müzik zevkin değişti’. Tabii ki numara yaptım. O, R&B ve caz müzik seviyordu, ben de o tarz müzikler dinliyordum. Sonra Demet Akalın açılmaya başladı. Düğün gecesi Serdar Ortaç. Çocuk şok" ifadelerini kullandı.