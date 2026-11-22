Ünlü oyuncu, evlilik öncesi Ali Erel’i 'ağına düşürdüğünü' de itiraf etti: 1 sene çıktık. 1 senenin sonunda ‘Behzat Ç.’ biteceği için ben İstanbul’a dönecektim. ‘Ben dönünce bu ilişki gitmez’ dedim, o da ‘nasıl yani saçmalama’ dedi. ‘İstanbul zor bir yer Aliciğim’ falan diyerek, böyle ufak numaralarla çocuğu ağıma düşürdüm. Seda Bakan, "Şimdi bana diyor ki; ‘Biz seninle çıkarken sen hiç böyle müzikler dinlemiyordun. Evlendikten sonra müzik zevkin değişti’. Tabii ki numara yaptım. O, R&B ve caz müzik seviyordu, ben de o tarz müzikler dinliyordum. Sonra Demet Akalın açılmaya başladı. Düğün gecesi Serdar Ortaç. Çocuk şok" ifadelerini kullandı.