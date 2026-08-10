Selahattin Paşalı aşka geldi
Bodrum tatilinde mesafeli görüntülenen Selahattin ve Lara Paşalı çifti, haklarında çıkan iddialara romantik bir paylaşımla yanıt verdi
Oyuncu Selahattin Paşalı ile 2022 yılında evlenen Lara Paşalı, aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucağına almıştı.
Nisan ayında evliliklerinde kriz yaşandığı iddialarıyla gündeme gelen çift, aralarındaki sorunları aşmayı başarmıştı.
Sıkıntıları geride bıraktıklarını sosyal medya paylaşımlarıyla gösteren ikili, geçtiğimiz ay Yunanistan tatiline çıkmıştı.
Ancak 3 Ağustos'ta kızlarıyla birlikte Bodrum Ortakent'te görüntülenen çiftin plajda yan yana gelmemesi ve mesafeli duruşu, aralarındaki soğukluğun devam ettiği iddialarına yol açmıştı.
Son olarak Lara Paşalı ile yeni bir Yunanistan tatiline çıkan oyuncu, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak mesafeli tatil iddialarını dolaylı olarak yalanladı.
Lara Paşalı da eşinin bu paylaşımına kırmızı kalp emojisi ekleyerek karşılık verdi.