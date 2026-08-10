Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Selahattin Paşalı aşka geldi

        Selahattin Paşalı aşka geldi

        Bodrum tatilinde mesafeli görüntülenen Selahattin ve Lara Paşalı çifti, haklarında çıkan iddialara romantik bir paylaşımla yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 18:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Oyuncu Selahattin Paşalı ile 2022 yılında evlenen Lara Paşalı, aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucağına almıştı.

        2

        Nisan ayında evliliklerinde kriz yaşandığı iddialarıyla gündeme gelen çift, aralarındaki sorunları aşmayı başarmıştı.

        3

        Sıkıntıları geride bıraktıklarını sosyal medya paylaşımlarıyla gösteren ikili, geçtiğimiz ay Yunanistan tatiline çıkmıştı.

        4

        Ancak 3 Ağustos'ta kızlarıyla birlikte Bodrum Ortakent'te görüntülenen çiftin plajda yan yana gelmemesi ve mesafeli duruşu, aralarındaki soğukluğun devam ettiği iddialarına yol açmıştı.

        5

        Son olarak Lara Paşalı ile yeni bir Yunanistan tatiline çıkan oyuncu, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak mesafeli tatil iddialarını dolaylı olarak yalanladı.

        6

        Lara Paşalı da eşinin bu paylaşımına kırmızı kalp emojisi ekleyerek karşılık verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Selahattin Paşalı
        #Lara Paşalı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
        ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama
        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Lukaku bitti bitiyor!
        Lukaku bitti bitiyor!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Demet Şener sırrını açıkladı
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        İnşaat maliyetinde kırılım
        İnşaat maliyetinde kırılım