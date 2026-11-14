Selahattin ve Lara Paşalı'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt
Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı'nın boşanacağı iddia edilmişti. İddiaların yalanlanmasının ardından Lara Paşalı, eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı
Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı, son günlerde boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Daha önce evliliklerinde yaşadıkları sorunların ardından ilişkilerine bir şans daha tanıyan çiftin yeniden ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü.
Boşanma iddialarının gündeme gelmesinin ardından Selahattin Paşalı'nın menajerlik şirketinden yazılı bir açıklama gelmiş, söz konusu haberler kesin bir dille yalanlanmıştı.
Boşanma iddialarının gündeme gelmesinin ardından Selahattin Paşalı'nın menajerlik şirketinden yazılı bir açıklama gelmiş, söz konusu haberler kesin bir dille yalanlanmıştı.
Çift, bu açıklamadan birkaç gün sonra sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Lara Paşalı, eşi Selahattin Paşalı ile ayna karşısında çektikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Selahattin Paşalı, 2022 yılında Lara Paşalı ile hayatını birleştirmişti. Aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan çift, anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.