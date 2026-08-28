Dilara Kurtulmuş kına gecesi yaptı
'Selena' dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle tanınan oyuncu Dilara Kurtulmuş, Umutcan Ekmez ile evleniyor. Kına gecesi düzenleyen Kurtulmuş'u mutlu gününde eski rol arkadaşı Gizem Güven yalnız bırakmadı
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 14:33 Güncelleme:
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Bir dönemin sevilen çocuk dizisi 'Selena'da canlandırdığı 'Nazlı' karakteri ile ünlenen Dilara Kurtulmuş, geçtiğimiz yıl sevgilisi Umutcan Ekmez'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti.
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Mutlu anına dair romantik kareleri sosyal medya hesabından yayımlayan Kurtulmuş, kına gecesi yaptı.
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28 yaşındaki oyuncu, aile fertleri ve yakın arkadaşlarının yer aldığı gecede eline kına yaktı.