Serenay Sarıkaya'dan kas şov
Serenay Sarıkaya, spor yaparken ayna karşısında kol kaslarını sergiledi
Giriş: 03 Eylül 2026 - 09:04 Güncelleme:
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Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, epeydir yurt içi ve yurt dışı olmak üzere tatil beldelerinde denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.
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Bu süreçte sosyal medya hesabından keyifli anlarını yayımlayan Sarıkaya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Oyuncu, bu sefer spor sonrası siyah-beyaz anlarını takipçileriyle paylaştı.
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Kol kaslarını sergileyen Serenay Sarıkaya, ayna karşısında poz verdi.
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Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bebek'te görüntülenen oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıkaya, "Her şey güzel, çok teşekkür ederim" demişti.
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Sarıkaya, evlilikle ilgili yöneltilen sorular karşısında ise sadece gülümsemekle yetinmişti.
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