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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'dan kas şov

        Serenay Sarıkaya'dan kas şov

        Serenay Sarıkaya, spor yaparken ayna karşısında kol kaslarını sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 09:04 Güncelleme:
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        Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, epeydir yurt içi ve yurt dışı olmak üzere tatil beldelerinde denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

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        Bu süreçte sosyal medya hesabından keyifli anlarını yayımlayan Sarıkaya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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        Oyuncu, bu sefer spor sonrası siyah-beyaz anlarını takipçileriyle paylaştı.

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        Kol kaslarını sergileyen Serenay Sarıkaya, ayna karşısında poz verdi.

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        Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bebek'te görüntülenen oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıkaya, "Her şey güzel, çok teşekkür ederim" demişti.

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        Sarıkaya, evlilikle ilgili yöneltilen sorular karşısında ise sadece gülümsemekle yetinmişti.

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        #serenay sarıkaya
        #kas
        #spor
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