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        Haberler Magazin Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül'den veda mesajı

        Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül'den veda mesajı

        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül, yaşadığı büyük acının ardından duygusal bir veda mesajı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 09:00 Güncelleme:
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        Pek çok dizi ve filmde rol alan Serhat Kılıç'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Kılıç, kendisinden haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından cumartesi günü evinde ölü bulundu.

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        Ölümü şüpheli bulunan ünlü oyuncu için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 12.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Kılıç, yarın ise Ankara'da toprağa verilecek.

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        Oyuncunun sevgilisi Özlem Esmergül, yaşadığı büyük acının ardından duygularını sosyal medyada dile getirdi.

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        Esmergül, "Dünyaya bir daha gelirsek eğer yine seni bulacağım, yine sana aşık olacağım, yalnız seni seveceğim. Gözümün nuru, başımın tacı, içimin yarası, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın en büyük aşkı, sevdiğim, ömrüm… Ben hayatımda hiç böyle sevilmedim, hiç böyle sevmedim. Beni hasretine mahkum ettin..." ifadalerini kullandı.

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        #Özlem Esmergül
        #serhat kılıç
        #vefat
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