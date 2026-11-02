Sinem Kobal: Hiçbir zaman bir engel olarak görmedim

"BU BİR ENGEL DEĞİL"

"Ünlülerin evlenip çocuk sahibi olması kariyerlerini engeller mi?" sorusuna oyuncu, "Hayatla ilgili denge bence çok önemli. Ailemizi kurabiliyorsak orada o çok kıymetli bence ve bu bir engel değil. Sen hayatta bir başarı ya da başarısızlık yaşayacaksan bu bence tamamen seninle alakalı; başka şeylere bağlamayı doğru bulmuyorum. Çocuk ve aileyi çok seviyorum, bu kavramlara çok inanıyorum. Çok şükür nasip oldu, hiçbir zaman bir engel olduğunu düşünmüyorum. Aksine ne şanslıyız ki nasip oldu" yanıtını verdi.