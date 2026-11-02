Sinem Kobal: Hiçbir zaman bir engel olarak görmedim
Sinem Kobal, evlenip çocuk sahibi olmanın kariyerine engel olmadığını belirterek aile kurmanın kendisi için önemini vurguladı. Oyuncu, "Çocuk ve aile kavramlarına çok inanıyorum. Hiçbir zaman bir engel olarak görmedim" dedi
2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i, 2022'de ise ikinci kızı Leyla'yı kucağına alarak annelik sevinci yaşamıştı.
Kobal, uzun bir aranın ardından 2024 yılında yeniden setlere dönmüştü. Oyuncu; setlere dönüş sürecinden aile yaşamına, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun babalığından çocuk yetiştirme prensiplerine ve aynı sektörde evli olmanın getirdiği avantajlara kadar birçok konuda konuştu.
"PLANLI BİR ARA DEĞİLDİ"
Setlere dönüşünün planlı bir ara olmadığını belirten Sinem Kobal, "Çok planlı bir ara değildi bu. Lalin 10 aylıkken Leyla sürpriz yaptı, hayatımıza geldi. İyi ki geldi. Setteki ilk gün küçük bir heyecan ve alışma durumu oldu ama çocukluğumdan beri setlerde büyüdüğüm için orası da artık benim evim gibi. İkinci gün sanki hep o taburede oturuyormuşum, karavanda bekliyormuşum gibi hiçbir şey değişmemişçesine aynı şekilde devam etti" dedi.
"BU BİR ENGEL DEĞİL"
"Ünlülerin evlenip çocuk sahibi olması kariyerlerini engeller mi?" sorusuna oyuncu, "Hayatla ilgili denge bence çok önemli. Ailemizi kurabiliyorsak orada o çok kıymetli bence ve bu bir engel değil. Sen hayatta bir başarı ya da başarısızlık yaşayacaksan bu bence tamamen seninle alakalı; başka şeylere bağlamayı doğru bulmuyorum. Çocuk ve aileyi çok seviyorum, bu kavramlara çok inanıyorum. Çok şükür nasip oldu, hiçbir zaman bir engel olduğunu düşünmüyorum. Aksine ne şanslıyız ki nasip oldu" yanıtını verdi.
"ŞAHANE BİR BABA OLDU"
'Biz Bize' programına konuk olan oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun babalığını överek şu ifadeleri kullandı: Şahane bir baba oldu. Bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Kızlarla beraber kurdukları gerçekten çok güzel bir bağları var. Onları öyle gördüğümde ben de çok duygulanıyorum.
"ALANLARINI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Kızlarının henüz ekranda kendilerini izlemediğini aktaran Kobal, "Bizi daha hiç ekranda izlemediler. Kendi tercihimiz olarak henüz ekran onların hayatlarında yok. Sete ya da dışarıda bu yoğun hayatın içine çok fazla dahil etmemeye çalışıyoruz. Çünkü onlar daha çok küçükler. O yüzden alanlarını biraz daha korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
"KENAN BENDEN DAHA BECERİKLİ"
Ev hallerine dair de konuşan Kobal, mutfakta eşinin kendisinden daha becerikli olduğunu söyledi. Oyuncu, "Kenan benden daha becerikli bence mutfakta. Aynen, onun elinden daha çok bir şeyler yemişliğimiz vardır soframızda. Çok daha eli yatkındır. Kalabalık aile yemeklerini seviyoruz" ifadelerini kullandı.
"DEZAVANTAJINI HİÇ YAŞAMADIK"
İki oyuncunun evli olmasının doğurduğu koşulları değerlendiren Sinem Kobal, "Bizim açımızdan avantaj yaşıyoruz. Birbirimizi iyi anlıyoruz. Aynı koşullarda çalışıyoruz. Yaşadığımız sorunları ya da ihtiyacımız olan desteği birçok açıdan biliyoruz. Bunun bizim için bir avantajı var. Dezavantajını hiç yaşamadık. Aslında avantajını yaşıyoruz" dedi.