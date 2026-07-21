Ünlü YouTuber MrBeast evlendi
MrBeast adıyla tanınan dünyanın en popüler YouTuber'ı James Donaldson, uzun zamandır birlikte olduğu Thea Booysen ile dünyaevine girdi
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 21:25 Güncelleme:
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MrBeast, 2022 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Thea Booysen ile hayatını birleştirdi.
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İkili, mutlu haberlerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortak bir paylaşım ve romantik düğün kareleriyle duyurdu.
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Çiftin aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı nikah töreninin, tropikal bir sahil kasabasında kumsal üzerinde gerçekleştiği görüldü.
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"MRSBEAST'İ BULDUM"
28 yaşındaki YouTuber, yaptığı paylaşımlara "MrsBeast'i buldum ve hayatımın en güzel günüydü" şeklindeki romantik ifadeleri not düştü.
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Thea, Instagram'daki soyadını Donaldson olarak güncelledi.
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İkilinin aşkı, 2022 yılında ortak bir arkadaşlarının düzenlediği akşam yemeğinde başladı. Çift, ilişkilerini 2024 yılında nişanla taçlandırdı.