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        Haberler Magazin Ünlü YouTuber MrBeast evlendi

        Ünlü YouTuber MrBeast evlendi

        MrBeast adıyla tanınan dünyanın en popüler YouTuber'ı James Donaldson, uzun zamandır birlikte olduğu Thea Booysen ile dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 21:25 Güncelleme:
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        MrBeast, 2022 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Thea Booysen ile hayatını birleştirdi.

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        İkili, mutlu haberlerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortak bir paylaşım ve romantik düğün kareleriyle duyurdu.

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        Çiftin aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı nikah töreninin, tropikal bir sahil kasabasında kumsal üzerinde gerçekleştiği görüldü.

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        <strong>"MRSBEAST'İ BULDUM"</strong>

        "MRSBEAST'İ BULDUM"

        28 yaşındaki YouTuber, yaptığı paylaşımlara "MrsBeast'i buldum ve hayatımın en güzel günüydü" şeklindeki romantik ifadeleri not düştü.

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        Thea, Instagram'daki soyadını Donaldson olarak güncelledi.

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        İkilinin aşkı, 2022 yılında ortak bir arkadaşlarının düzenlediği akşam yemeğinde başladı. Çift, ilişkilerini 2024 yılında nişanla taçlandırdı.

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        MrBeast ve Thea Booysen, düğünden yaklaşık bir ay önce İtalya'da bekarlığa veda partisi düzenlemişti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #MrBeast
        #Thea Booysen
        #James Donaldson
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