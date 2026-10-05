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        Haberler Magazin Wanda Nara ve Maxi Lopez barıştı

        Wanda Nara ve Maxi Lopez barıştı

        Futbol dünyasının en çok konuşulan aşk üçgeninin ardından yollarını ayıran Wanda Nara ile Maxi Lopez, ortak çocuklarının geleceği için aralarındaki husumete son vererek yıllar sonra yeniden bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 08:39 Güncelleme:
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        2008 yılında evlenen ve üç çocuk sahibi olan Wanda Nara ile Arjantinli futbolcu Maxi Lopez'in ilişkisi, 2012 yılında Mauro Icardi'nin Sampdoria'ya transfer olmasıyla fırtınalı bir döneme girmişti.

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        Lopez'in mentörlük yaptığı Icardi ile Wanda Nara arasındaki yakınlaşma kısa sürede büyük bir skandala dönüşmüştü. İkilinin 2013'te boşanmasının hemen ardından Nara, 2014 yılında Icardi ile evlenmişti.

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        Bu gelişme futbol sahalarına da yansımış; Lopez'in maçlarda Icardi'nin elini sıkmaması basına "Wanda Derby" olarak geçmişti.

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        Icardi'nin, Lopez'in çocuklarının dövmesini yaptırması ve milli takımda dışlanmasına kadar varan gerilim, uzun yıllar boyunca gündemdeki yerini korumuştu.

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        Arjantin Milli Takımı'nın kıdemli oyuncuları ve Lionel Messi gibi isimlerin Maxi Lopez'e destek vermesi nedeniyle, Icardi kariyerinin en verimli dönemlerinde milli takıma uzun süre davet edilmemişti.

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        7 Eylül 2022'de Galatasaray'a transfer olan Icardi, sahadaki performansının yanı sıra Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişkisiyle gündemdeki yerini korudu.

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        Francesca ile Isabella adında iki kızları bulunan Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın ilişkisi; ihanet iddiaları ve velayet sürecinin ardından geçtiğimiz mart ayında resmen sona ermişti. Icardi, 15 Temmuz'da da sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırmıştı.

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        Yaşanan çalkantılı süreçlerin ardından Wanda Nara ve Maxi Lopez, geçmişteki krizleri geride bırakma kararı aldı. Nara, eski eşiyle olan fotoğrafına kalp emojisiyle "Reconciliados (Uzlaştılar)" notunu düştü.

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        Öte yandan Wanda Nara, mayıs ayında eski eşi Maxi Lopez ile birlikte kamera karşısına geçmişti. 'Aşk Üçgeni' adlı diziyle setlere dönen Nara, Arjantin basınında çıkan haberlere göre yapımda kendisini canlandırmıştı.

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        #Wanda Nara
        #Maxi Lopez
        #Mauro Icardi
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