Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a: Yılların yakıştığı kadın
Oyuncu Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı. Atacan, "Yılların yakıştığı kadın... İyi ki doğdun sevgilim" dedi
Giriş: 02 Eylül 2026 - 19:36 Güncelleme:
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Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, 52'nci yaşını ailesinin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kutladı.
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"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"
Yağmur Atacan, eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafları paylaştığı gönderisine şu romantik ifadeleri not düştü: Yılların yakıştığı kadın, geçtiğimiz senenin de hakkını fotoğraflarda görüldüğü gibi vermiş bulunmakta. Hayatıma girdin, yılların nasıl geçtiğini anlayamadım sayende. İyi ki doğdun sevgilim.
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Çiftin 17 yaşındaki kızı Su Atacan da annesinin yeni yaşını, "Her evrende senin kızın olmayı seçerdim" notuyla kutladı.