Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a: Yılların yakıştığı kadın

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Yağmur Atacan, eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafları paylaştığı gönderisine şu romantik ifadeleri not düştü: Yılların yakıştığı kadın, geçtiğimiz senenin de hakkını fotoğraflarda görüldüğü gibi vermiş bulunmakta. Hayatıma girdin, yılların nasıl geçtiğini anlayamadım sayende. İyi ki doğdun sevgilim.