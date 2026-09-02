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        Haberler Magazin Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a: Yılların yakıştığı kadın

        Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a: Yılların yakıştığı kadın

        Oyuncu Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı. Atacan, "Yılların yakıştığı kadın... İyi ki doğdun sevgilim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 19:36 Güncelleme:
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        Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, 52'nci yaşını ailesinin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kutladı.

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        "İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

        Yağmur Atacan, eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafları paylaştığı gönderisine şu romantik ifadeleri not düştü: Yılların yakıştığı kadın, geçtiğimiz senenin de hakkını fotoğraflarda görüldüğü gibi vermiş bulunmakta. Hayatıma girdin, yılların nasıl geçtiğini anlayamadım sayende. İyi ki doğdun sevgilim.

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        Çiftin 17 yaşındaki kızı Su Atacan da annesinin yeni yaşını, "Her evrende senin kızın olmayı seçerdim" notuyla kutladı.

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        2008 yılında nikâh masasına oturan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, kızları Su'yu 2009 yılında kucaklarına almıştı.

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        #pınar altuğ
        #yağmur atacan
        #Su Atacan
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