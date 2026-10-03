Yıldız Tilbe: Usandım, bıktım
Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyada hızla yayılan yapay zeka videolarından sonra isyan etti
Giriş: 03 Ekim 2026 - 10:59 Güncelleme:
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yıldız Tilbe, yapay zeka kullanılarak yapılan videolarından dolayı çileden çıktı.
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Kendisinden izinsiz hazırlanan ve gün içinde kendisine sık sık gönderilen video ile fotoğraflardan rahatsız olan Tilbe tepki gösterdi.
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Ünlü şarkıcı, "İnsanların videolara ve fotoğraflara yapay zeka kullanarak benim görsellerimi eklemelerinden çok usandım. Yapay zekanızdan bıktım. Artık bana bu tarz videolar göndermeyin" dedi.
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