Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yıldız Tilbe: Usandım, bıktım

        Yıldız Tilbe: Usandım, bıktım

        Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyada hızla yayılan yapay zeka videolarından sonra isyan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 10:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yıldız Tilbe, yapay zeka kullanılarak yapılan videolarından dolayı çileden çıktı.

        2

        Kendisinden izinsiz hazırlanan ve gün içinde kendisine sık sık gönderilen video ile fotoğraflardan rahatsız olan Tilbe tepki gösterdi.

        3

        Ünlü şarkıcı, "İnsanların videolara ve fotoğraflara yapay zeka kullanarak benim görsellerimi eklemelerinden çok usandım. Yapay zekanızdan bıktım. Artık bana bu tarz videolar göndermeyin" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yıldız Tilbe
        #Yapay Zeka
        #sosyal medya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek duyurdu! 8 faili meçhul aydınlatıldı
        Bakan Gürlek duyurdu! 8 faili meçhul aydınlatıldı
        TFF'den olağanüstü toplantı kararı!
        TFF'den olağanüstü toplantı kararı!
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu savaşa zemin hazırlıyor
        Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu savaşa zemin hazırlıyor
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!
        İş yerinde arkadaş edinmek kariyerinizi etkiler mi?
        İş yerinde arkadaş edinmek kariyerinizi etkiler mi?
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşçi tazminatı nasıl alabilir?
        İşçi tazminatı nasıl alabilir?
        6 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var... İllerimizde hava durumu
        6 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var... İllerimizde hava durumu