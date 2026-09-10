Yüsra Geyik: Kıvanç Tatlıtuğ'a not verdim

"BİR ŞEYLERİN ADI KONMALI"

'Enis Arıkan İle Boş Ders' programına konuk olan oyuncu, açıklamalarına şöyle devam etti: Bir şeylerin adı konmalı, ben öyle 'adını koymayalım' durumlarını hiç sevmiyorum. Ben seninle konuşmayı, gözlerine bakmayı, seni izlemeyi seviyor olabilirim; tamam, buna devam da edebiliriz. Ama bir süre sonra, birkaç kez buluştuktan sonra bana "Benimle çıkar mısın?"a yakın bir şey demen lazım. Biz iyi anlaşıyor olabiliriz ama bir sor bakalım, benim gönlüm ne istiyor?