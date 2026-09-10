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        Haberler Magazin Yüsra Geyik: Kıvanç Tatlıtuğ'a not verdim

        Yüsra Geyik: Kıvanç Tatlıtuğ'a not verdim

        Yüsra Geyik, üniversite yıllarından bir anısını paylaşarak Kıvanç Tatlıtuğ'un kendisinden ders notlarını istediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 17:41 Güncelleme:
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        Katıldığı programda özel hayatı ve üniversite yıllarına dair konuşan oyuncu Yüsra Geyik, Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı okulda okuduklarını dile getirdi. Geyik, ders notlarını ünlü oyuncuyla paylaştığını anlattı.

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        "KIVANÇ'LA AYNI ÜNİVERSİTEYE GİTTİK"

        İstanbul Kültür Üniversitesi mezunu olan oyuncu, üniversite yıllarından bahsederken "Ben üniversitede Kıvanç Tatlıtuğ'a bile not vermiş biriyim. Kıvanç'la aynı üniversiteye gittik. Bir gün bana 'Kıvanç notlarını istiyor' dediler. 'Aman Allah'ım' dedim" ifadelerini kullandı.

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        "İLGİLENDİĞİM KİŞİYİ MANİPÜLE ETMEK İSTERİM"

        Yüsra Geyik, hoşlandığı kişiyi başka bir kadınla gördüğünde sergilediği ve 'iğrenç' olarak nitelendirdiği huyunu da anlattı. İlişkilerdeki manipülatif tarafına değinen oyuncu, "Çocuğa gidip 'Sana hiç yakıştıramadım. Niye böyle bir şey yaptın? Neyse, Allah mutlu etsin' derim. Ben ilgilendiğim kişiyi manipüle etmek isterim; benimle olsun veya olmasın, o duruma karşı onu pişman etmek isterim" diye konuştu.

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        İlişkiler konusundaki net duruşunu da vurgulayan Yüsra Geyik, belirsizlikten hoşlanmadığını ve ilişkilerin adının konması gerektiğini savundu.

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        "BİR ŞEYLERİN ADI KONMALI"

        'Enis Arıkan İle Boş Ders' programına konuk olan oyuncu, açıklamalarına şöyle devam etti: Bir şeylerin adı konmalı, ben öyle 'adını koymayalım' durumlarını hiç sevmiyorum. Ben seninle konuşmayı, gözlerine bakmayı, seni izlemeyi seviyor olabilirim; tamam, buna devam da edebiliriz. Ama bir süre sonra, birkaç kez buluştuktan sonra bana "Benimle çıkar mısın?"a yakın bir şey demen lazım. Biz iyi anlaşıyor olabiliriz ama bir sor bakalım, benim gönlüm ne istiyor?

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        #Yüsra Geyik
        #kıvanç tatlıtuğ
        #oyuncu
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