Galatasaraylı futbolculardan Stuttgart galibiyeti sonrası gece eğlencesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında temsilcimiz Galatasaray, evinde konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti ve 3 puana uzandı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaraylı futbolcular, galibiyetin ardından Etiler'deki bir mekanda sabaha kadar eğlendi.

Mekan çıkışında görüntülenmek istenmeyen futbolcular için yoğun önlem alındı. Oyuncuların büyük bölümü mekânın arka kapısından çıkış yaparken, Barış Alper Yılmaz farklı bir otomobile bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Mario Lemina kazağını kafasına çekerek kendisini gizlemeye çalışırken, aracına bindiği sırada pantolonunu düşürmemek için zor anlar yaşadı.

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Lucas Torreira ise şemsiyelerle görüntü alınması engellenerek otomobiline bindirildi.