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        Haberler Dünyadan 'Geleceğe Dönüş' filmi yıldızı Christopher Lloyd'dan yıllar sonra gelen bağımlılık itirafı

        'Geleceğe Dönüş' filmi yıldızı Christopher Lloyd'dan yıllar sonra gelen bağımlılık itirafı

        'Geleceğe Dönüş' oyuncusu Christopher Lloyd, yeni çıkan anı kitabında, geçmişte mücadele ettiği uyuşturucu ve alkol bağımlılığını nasıl yendiğini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 17:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bağımlılığı nasıl yendiğini anlattı

        'Geleceğe Dönüş' filmi yıldızı Christopher Lloyd, 'In My Own Time: A Memoir' adlı anı kitabında on yıllarca süren uyuşturucu bağımlılığına dair tüm sırlarını açıkladı.

        88 yaşındaki üç Emmy ödüllü oyuncu, çok hızlı bir şekilde bağımlı hale geldiğini anlattığı kitabında, bağımlılığının set performanslarını asla etkilemediğini öne sürdü. Lloyd, Broadway sahnesinde performans sergilerken veya film çekerken hiçbir zaman alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmadığını yazdı.

        Geçtiğimiz günlerde Jean Smart ile birlikte rol aldığı ve eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan 'Hacks' dizisinde görülen Lloyd, madde bağımlılığının, beğenilen televizyon dizisi 'Taxi'nin 1983'te ABC tarafından yayından kaldırılmasının ardından hız kazandığını açıkladı. Yazar, o zamanki kız arkadaşıyla yaşadığı bir tartışmanın ardından geceyi yeğeninin Los Angeles'taki evinde geçirdiğini, eve döndüğünde kapının kilitli olduğunu görünce camları yumrukla kırdığını anlattı.

        Lloyd, acil ameliyat ve ardından parmaklarını tekrar kullanabilmesi için fizik tedaviye yol açan o anı şöyle anlattı: Hatırladığım bir sonraki şey, mutfağımın zemininde kanlar içinde yatıyor olmam ve sağlık görevlilerinin bana müdahale etmesiydi. Sonradan öğrendiğime göre, o kadar çok kan kaybetmişim ki bana plazma vermek zorunda kalmışlar.

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        BAŞARILI KARİYERİNİN ARKA PLANINDA BAĞIMLILIK MÜCADELESİ

        Ancak bu dip noktası, oyuncunun büyük hedeflere yönelik ilerlemesini engellemedi. 1983'te Michael Keaton ve Teri Garr ile birlikte rol aldığı 'Babam Annem Olunca' (Mr. Mom), Mel Brooks ve Anne Bancroft ile birlikte rol aldığı 'Olmak ya da Olmamak' (To Be Or Not to Be) filmlerinde dikkat çekici performanslar sergiledi.

        1984 yılına gelindiğinde Kült klasik 'The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension' filminde yardımcı oyuncu rolünde yer alan Lloyd'un en ikonik sinematik performansı bir sonraki yıl geldi, 'Geleceğe Dönüş' filmiyle dünya çapında ün kazandı. Başarılı kariyerine rağmen Lloyd, içsel olarak bağımlılığın karanlık yüzüyle günlük mücadelesini sürdürüyordu.

        "BİR KEREDE KURTULAMADIM"

        Nihayet 1993'te bir rehabilitasyon merkezine girdi. Bu, aynı zamanda büyük beğeni toplayan 'Addams' filminde Uncle Fester rolünü oynadığı yıldı. Oyuncu, beş hafta boyunca tedaviye devam etti.

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        Lloyd, otobiyografisinde psikologlarla yaptığı hayat kurtarıcı çalışmalarından bahsederken, "Bu başlangıçtı, ama sonu değildi. Bundan sonra birkaç kez tekrar bağımlılığa düştüm. Birkaç yıl sonra, 1 Nisan'da, son kez olduğu ortaya çıkan bir şekilde, alkolü bıraktım" diye yazdı.

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        #Geleceğe Dönüş
        #uyuşturucu
        #bağımlılık
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