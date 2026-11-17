Süper model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babası Muhammed Hadid nişanlandı. 78 yaşındaki Filistin asıllı Amerikalı emlak girişimcisi, cuma günü Dubai'deki Vogue Arabia Balosu'nda, 43 yaşındaki televizyon ünlüsü, yazar ve girişimci Keni Silva ile nişanlandığını duyurdu.

Silva, Vogue Arabia'ya verdiği röportajda, "Aşkın bir son kullanma tarihi yoktur, hayallerimizin de yoktur. Yeniden başlayabilirsiniz, yeniden aşkı bulabilirsiniz ve evet, hâlâ peri masalınıza ve sonsuza dek mutlu bir hayata sahip olabilirsiniz" dedi.

LÜKS RESTORANDA EVLENME TEKLİF ETTİ

Mohamed Hadid'in Silva'ya Beverly Hills'teki lüks bir restoranda evlenme teklif ettiği öğrenildi.

Teklif aldığı anı, "Çok güzel, samimi bir akşamdı, tam da değer verdiğim türden bir an" diye anlatan Silva, "Sevildiğimi hissetmek için büyük bir gösteriye veya abartılı jestlere ihtiyaç duyan biri olmadım hiç. Benim için her zaman önemli olan, bu jestlerin ardındaki samimiyet olmuştur" ifadesini kullandı.

Silva, "Bazen hayattaki en güzel anlar, dilediğinizi bile bilmediğiniz anlardır" diye ekledi.

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"BENİ GÜLDÜRÜYOR"

Silva, Mohamed Hadid hakkında konuşurken, "Güzel kalbinin, olağanüstü tutkusunun, cömertliğinin ve peşinden koşmaya devam ettiği hayallerinin ötesinde, onda en çok sevdiğim şey, beni her zaman güldürmesi. Hırslarımı destekliyor, hayallerimi cesaretlendiriyor ve kanatlarımı asla kırmaya çalışmadan uçmama izin veriyor" dedi.

6 ÇOCUĞU VAR

Mohamed Hadid daha önce iki kez evlendi. İlk evliliğini yaptığı Mary Butler'dan Marielle ve Alana adında iki kızı oldu. Daha sonra 1994'te Yolanda Hadid ile evlendi ve altı yıllık evlilikleri boyunca Gigi ve Bella adlarındaki kızları ile Anwar adındaki oğlu dünyaya geldi. Ayrıca Terri Hatfield ile olan ilişkisinden Aydan Nix adında bir kızı daha olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Gigi ve Bella Hadid kardeşler, üvey kardeşleri Aydan Nix ile 2023'te tanıştıklarını 2025'te açıkladı.

Keni Silva ise 13 yıllık evliliğin ardından boşandı ve eski eşinden 18 yaşında Alexis Silva adında bir kızı var.

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Vogue Arabia'ya konuşan Mohamed Hadid, nişanlısının inanılmaz derecede ilgili, sevgi dolu ve sadık kişiliğine hayran olduğunu söyledi.

"Keni'de en çok sevdiğim şey sadeliği, hayata olan sevgisi ve çocuklarına olan sevgisi" diyen Hadid, "Sanırım kalbini anladığım anda ona neredeyse anında aşık oldum. Sadece dış görünüşüyle ​​değil, kalbi ve ruhuyla da ne kadar güzel olduğunu anladım" ifadesini kullandı.

Hadid ve Silva çiftinin ne zaman evlenecekleri şu an için belirsiz. Hadid, "Bu güzel anın tadını çıkarmamıza izin veriyoruz. Bir sonraki şeye acele etmemek ve hayatın bizi getirdiği noktayı takdir etmek harika" dedi.