Hafsanur Sancaktutan: Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum

Bugün Ne Oldu? 5 Kasım 2026 haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD seçim sonuçları ve Azerbaycan mesajı, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade verdi, Trump'ı ne bekliyor? Altında coşku sürüyor

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ Güney Kore ziyareti dönüşünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ara seçimlerine ilişkin "Sonuçların Amerikan halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Türk-Amerikan ilişkiler... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ Güney Kore ziyareti dönüşünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ara seçimlerine ilişkin "Sonuçların Amerikan halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Türk-Amerikan ilişkileri köklüdür ve sağlam temellere dayanır. Seçim sonuçlarının coğrafyamızda kalıcı barışa ve istikrara katkı vermesi en büyük arzumuz. Bu amaçla hem Amerikan Yönetimiyle hem de Temsilciler Meclisi ve Senato'yla yakın diyalog halinde olmaya devam edeceğiz." dedi. "8 KASIM'DA AZERBAYCAN'A ZİYARETİ DÜŞÜNÜYORUM"Azerbaycan ile ilişkilere değinen Erdoğan, "Bizim Azerbaycan'la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur. 8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü var. Ben de, fevkalade bir durum söz konusu olmazsa, 8 Kasım günü bir Azerbaycan ziyareti yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle de gerekli adımları atma imkânımız olur." dedi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FON AÇIKLAMASIFon soruşturmasına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor. Aziz milletim şunu çok iyi bilsin ki; Haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek." dedi.FATMA BETÜL SAYAN KAYA, EŞİ İLYAS KAYA VE İBRAHİM ÖMER GÖNÜL İFADE VERDİFon soruşturması kapsamında, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül; ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.BAKAN ŞİMŞEK: EMEKLİLER İÇİN BÜTÇEDE ALAN OLUŞTURDUKÖte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, "2027 bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek için alan oluşturduk" dedi.DEMOKRATLAR KONGRE'Yİ ALDI: TRUMP'I NELER BEKLİYOR?ABD'de Demokratların zaferiyle sonuçlanan ara seçimlerin yankısı sürüyor. Yeni dönemde Trump yönetimine yönelik soruşturmalar başlatabilecek, başkanın atamalarını engelleyebilecek ve yönetimin politikalarını daha sıkı denetleyebilecek Demokratları, Trump'ın azil tartışmaları da bekliyor. TRUMP: YİNE OLSA YİNE YAPARIMBu arada Trump, seçim yenilgisinin büyük ölçüde İran savaşından kaynaklandığını kabul etti. Ancak "Buna değdi, yine olsa yine yaparım" dedi. Trump, seçim sonuçlarından endişe duymadığını ve Demokratlarla iyi anlaşacağını düşündüğünü söyledi."VANCE, TRUMP'TAN UZAKLAŞAN SEÇMENLERLE YENİ BİR İTTİFAK PEŞİNDE"Fox News'e konuşan kaynaklar ise, seçim sonuçlarının ardından Başkan Yardımcısı JD Vance'in, 2028 seçimleri öncesinde Trump'tan uzaklaşan seçmenlerle yeni bir ittifak kurmaya çalıştığını iddia etti.ALTINDA COŞKU SÜRÜYORVe seçimlerin ardından başlayan yükselişini sürdüren altının ons fiyatı, bu sabah yüzde 1.95 artışla 4 bin 139 dolara kadar çıktı. Gram altın da benzer bir yükselişle 6.654 liraya tırmandı. BARAJLARDA DOLULUK ORANI BİR GÜNDE YÜZDE 5 ARTTIYurda dönelim... İstanbul'da son 2 günde düşen yağış, mega kente su sağlayan barajlarda rekor artış getirdi. Barajların doluluk oranı, bir günde, yüzde 54.7'den, yüzde 59.6'ya çıktı ve yüzde 5'lik bir yükseliş oldu. En son İstanbul'daki barajların doluluk oranı 2017 yılının 4 Kasım ortalamasında yüzde 56.3'ü görmüştü. Daha Az Göster