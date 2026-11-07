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        Haberler Magazin Hakan ve Zafer Peker kardeşler yıllara meydan okuyor

        Hakan ve Zafer Peker kardeşler yıllara meydan okuyor

        Hakan Peker, ağabeyi Zafer Peker ile birlikte anneleri Sabahat Tekin'i ziyaret etti. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü kardeşlerin yıllara meydan okuyan görünümleri dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 20:32 Güncelleme:
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        Peker kardeşler yıllara meydan okuyor

        65 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, kendisi gibi müzisyen olan ağabeyi Zafer Peker ve anneleri Sabahat Tekin ile kahvaltıda bir araya geldi.

        Anneleriyle geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Peker kardeşler, aile saadetlerini takipçileriyle buluşturdu. Paylaşımda, 67 yaşındaki Zafer Peker ile Hakan Peker'in yıllara meydan okuyan genç görünümleri de gözlerden kaçmadı.

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