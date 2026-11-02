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        Haberler Magazin Hakkı Bulut: Vasiyet yazmama gerek yok

        Hakkı Bulut: Vasiyet yazmama gerek yok

        Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık problemiyle sevenlerini korkutan Hakkı Bulut, vasiyet yazmayacağını belirtti. Bulut, şu ifadeleri kullandı: Hiç kimse "Babamızın malını paylaşalım" demez

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 21:45 Güncelleme:
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        "Vasiyet yazmama gerek yok"

        24 Ekim'de İstanbul'daki bir mekânda sahne aldığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, özel hayatı ve ailesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "BEN VASİYET YAZMAM"

        "Yasemin'in Penceresi" programına konuk olan 81 yaşındaki sanatçı, vasiyet konusuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: Ben vasiyet yazmam, vasiyet yazmama da gerek yok. Bizim aile yapımız farklıdır. Herhangi bir öfke, herhangi bir olumsuzluk olur ama hiç kimse benim niyetimin karşılığına çıkmaz. Hiç kimse "Babamızın malını paylaşırım" demez.

        "ÇOCUĞUM BİR HATAYA DÜŞTÜ"

        Geçmişte oğlu Özbey Bulut ile yaşadığı ve uzun süre konuşulan gerginliğe de değinen Bulut, "Bir zamanlar çocuğum bir hataya düştü. Televizyonlarda onu konu ettiler, reyting için lüzumsuz işler yaptılar. Adana'dan İstanbul'a getirip 'Babana şöyle söyle' dediler. Bu bizi üzdü ama şimdi öyle değil. Oğlum beyefendidir, yıllardır evimde yer içer. Şu an Adana'da annesinin yanında, ona yardım ediyor" dedi.

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        NE OLMUŞTU?

        Baba ile oğul arasındaki gerginlik, 2007 yılında Adana'da yaşayan Özbey Bulut'un katıldığı bir televizyon programında gündeme gelmişti. Programa telefonla bağlanan Hakkı Bulut, oğlunun kendisinden ziyade annesi ve kardeşlerinden özür dilemesi gerektiğini belirterek, "Benim oğlum bugüne kadar bana ağza alınmayacak sözler söyledi ve iftiralar etti" demişti. Bu sözlere sinirlenen Özbey Bulut ise canlı yayında, "Sen gaddar bir babasın! Vicdansızsın, istemiyorum cenazeme gelme! İnşallah geberirim" diyerek babasına tepki göstermişti.

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        #vasiyet
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