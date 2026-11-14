Hande Ünsal ve Serkan Balkan'dan aşk açıklaması

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; şarkıcı Hande Ünsal ile sevgilisi müzisyen Serkan Balkan, önceki gün Arnavutköy’de objektiflere takıldı. Birlikte yemek yiyen çift, şu sıralar ortak bir düet projelerinin olmadığını belirterek, "Ancak ilerleyen dönemlerde neden olmasın" ifadelerini kullandı.

Aşk hayatları hakkında konuşan Serkan Balkan, yoğun temposuna dikkat çekerek, "İşten vakit buldukça aşk güzel gidiyor. İşimiz o kadar yoğun ki vakit bulursak aşkla birlikte devam ediyoruz, dostlarımızla yemek yemeye çıkıyoruz" dedi. Hande Ünsal ise sevgilisinin sözlerine gülerek, "Bundan sonra Serkan'a sormayın" diye konuştu.