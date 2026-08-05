Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Objektife Takılanlar Hazal Kaya: Çok acayip bir deneyimdi

        Hazal Kaya: Çok acayip bir deneyimdi

        Melike Şahin'in konserinde görüntülenen Hazal Kaya, eşi Ali Atay'ın sahne performansı hakkında konuştu. Kaya, "İlk defa ailemizin babasını bu kadar büyük bir sahnede izledik. Çok duygusal bir deneyimdi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 08:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Çok acayip bir deneyimdi"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melike Şahin'in konserine katılan Hazal Kaya, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "ŞAHANE GÖRÜNÜYOR"

        Melike Şahin'in hamilelik süreciyle ilgili yöneltilen sorulara da yanıt veren Hazal Kaya, hamileliğin sahne performansını olumsuz etkilemediğini, aksine enerjisini artırdığını söyledi. Kaya, "Gerçekleri konuşuyoruz aslında, hamileliğin çok fazla etkilemediğini söylüyor. Hatta performansı artırıyormuş. Gerçekten ben de videolardan takip ediyorum. Şahane görünüyor" ifadelerini kullandı.

        "ÇOK DUYGUSAL BİR DENEYİMDİ"

        REKLAM

        Gazetecilerin, geçtiğimiz günlerde konser veren eşi Ali Atay hakkındaki sorularını da yanıtlayan Kaya, "Şahaneydi. Çocuklarımızla birlikte ilk defa ailemizin babasını bu kadar büyük bir sahnede izledik. O yüzden çok acayip ve çok duygusal bir deneyimdi" dedi.

        "YENİDEN İZLEMEYİ BEKLİYORLAR"

        Çocukları Fikret Ali ve Leyla Süreyya'nın konser hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine ise oyuncu, "Hâlâ her sabah onu soruyorlar. 'Baba sen sahneye çıkmıştın, bir daha çıkacak mısın?' diyorlar. Onlar da çok mutlu ve heyecanlı. Yeniden izlemeyi bekliyorlar" açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaçırdığı sapağa dönmeye çalışırken zincirleme kazaya neden oldu; o anlar kamerada

        ERZURUM'da hafif ticari aracın sürücüsü, kaçırdığı sapağa dönmeye çalışırken 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı. (DHA)

        #hazal kaya
        #ali atay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Hürmüz'de anlaşma yakın mı?
        Hürmüz'de anlaşma yakın mı?
        Havuzda oynarken tüfekle vuruldu!
        Havuzda oynarken tüfekle vuruldu!
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        "8 milyon evin doğalgaz ihtiyacı Sakarya Gaz Sahamızdan sağlanacak"
        "8 milyon evin doğalgaz ihtiyacı Sakarya Gaz Sahamızdan sağlanacak"
        Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Malul sayılmayan gazilere 1 yıl süre
        Malul sayılmayan gazilere 1 yıl süre
        Ünlü çiftin Fethiye tatili
        Ünlü çiftin Fethiye tatili
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Yağmur, rüzgar ve sıcak hava
        Yağmur, rüzgar ve sıcak hava
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        "Annemle Sivas'ta"
        "Annemle Sivas'ta"
        Barış buluşması kana bulandı!
        Barış buluşması kana bulandı!
        Benfica'dan F.Bahçe'nin Pavlidis teklifine ret!
        Benfica'dan F.Bahçe'nin Pavlidis teklifine ret!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        Hava'da ilk kadın general
        Hava'da ilk kadın general
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş