Hazal Kaya: Çok acayip bir deneyimdi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melike Şahin'in konserine katılan Hazal Kaya, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ŞAHANE GÖRÜNÜYOR"

Melike Şahin'in hamilelik süreciyle ilgili yöneltilen sorulara da yanıt veren Hazal Kaya, hamileliğin sahne performansını olumsuz etkilemediğini, aksine enerjisini artırdığını söyledi. Kaya, "Gerçekleri konuşuyoruz aslında, hamileliğin çok fazla etkilemediğini söylüyor. Hatta performansı artırıyormuş. Gerçekten ben de videolardan takip ediyorum. Şahane görünüyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DUYGUSAL BİR DENEYİMDİ"

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Gazetecilerin, geçtiğimiz günlerde konser veren eşi Ali Atay hakkındaki sorularını da yanıtlayan Kaya, "Şahaneydi. Çocuklarımızla birlikte ilk defa ailemizin babasını bu kadar büyük bir sahnede izledik. O yüzden çok acayip ve çok duygusal bir deneyimdi" dedi.

"YENİDEN İZLEMEYİ BEKLİYORLAR"

Çocukları Fikret Ali ve Leyla Süreyya'nın konser hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine ise oyuncu, "Hâlâ her sabah onu soruyorlar. 'Baba sen sahneye çıkmıştın, bir daha çıkacak mısın?' diyorlar. Onlar da çok mutlu ve heyecanlı. Yeniden izlemeyi bekliyorlar" açıklamasını yaptı.